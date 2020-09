De beste 15 luisterboeken: ogen dicht en ’lezen’ maar

Sonny Boy (2004) door Annejet van der Zijl

Deze klassieker moet je een keer gehoord hebben als audioboek. In het verhaal volg je de liefde tussen een 19-jarige Surinaamse student en een 40-jarige Hollandse vrouw, die samen in de Tweede Wereldoorlog een kind krijgen genaamd Sonny Boy. Ze nemen actief deel aan het verzet en halen een aantal onderduikers in huis, in hun pension in Scheveningen.

Dit boek kun je vinden op de Online Bibliotheek.

Pride and prejudice (1813) door Jane Austen

Een lekker romantisch verhaal, waarin de eigenwijze Elizabeth Bennet Mr. Darcy ontmoet. In eerste instantie lijken ze elkaar niet te kunnen luchten of zien. Of zit er toch meer achter? Dit romantische drama schitterde al op het grote doek en is nu ook te beluisteren als luisterboek.

Dit boek kun je vinden op Storytel.

Criminal (2012) door Karin Slaughter

In dit luisterboek duik je samen met Will Trent in het leven van een agent, werkzaam bij het Georgia Bureau of Investigation. Maar als een student vermist raakt en Will niet aan de zaak mag werken, zijn de poppen aan het dansen. De verhalen van Karin Slaughter zijn ware pageturners en ook dit (luister)boek is geen uitzondering.

Dit boek kun je vinden op Storytel.

Een Parijse affaire (2014) door Tatiana de Rosnay

Overspel, humor en verlangen. De ideale ingrediënten voor een verhaal van Tatiana de Rosnay. In Een Parijse affaire draait het om huwelijksbedrog met een avontuurlijk randje. Een vrouw denkt dat haar man ontzettend saai is, maar wat als er een twist zit aan dit huwelijk?

Dit boek kun je vinden op de Online Bibliotheek.

De zeven zussen boekenreeks (2014-2020) door Lucinda Riley

Deze roman brengt Maia en haar zussen bij elkaar door de dood van hun vader. Ze werden allemaal geadopteerd en pas na de dood van hun adoptievader krijgen ze meer inzicht over hun afkomst. Zal deze zoektocht de zussen uit elkaar drijven of ze juist dichter bij elkaar brengen?

Dit boek kun je vinden op Luisterrijk.

De edele kunst van not giving a fuck (2016) door Mark Manson

Ben je er klaar mee om altijd maar positief te zijn en weg te moeten rennen voor je angsten en fouten? Dan is dit boek van Mark Manson echt iets voor jou. In De edele kunst van not giving a fuck legt hij uit welke tools jij kunt gebruiken om zelf te kiezen waar je nou echt om geeft in het leven.

Dit boek kun je vinden op Bol.com.

Bonuskind (2020) door Saskia Noort

Saskia Noort wordt door velen gezien als de koningin van de spanning. Daarom is het geen wonder dat Bonuskind een plek verdient in deze lijst. In dit verhaal is de moeder van Lies (15) die nacht niet thuisgekomen. Lies en haar vader zijn bang dat er iets met haar is gebeurd, gezien de mentale toestand waarin ze verkeerde na de scheiding. Lies treuzelt niet en gaat zelf op onderzoek uit; met alle gevolgen van dien.

Dit boek kun je vinden op Storytel.

Lichte jaren (2017) door Elizabeth Jane Howard

Als je houdt van het Victoriaanse tijdperk, waarin ook Downton Abbey zich afspeelt, dan is deze echt een must listen! In de zomermaanden komen drie generaties van de familie Cazalet bij elkaar voor een feest. Maar achter die schijnbare gezelligheid schuilt een doolhof van affaires en ambities - om nog maar te zwijgen van de dreiging van de oorlog.

Dit boek kun je vinden op de Online Bibliotheek.

Bob de straatkat (2012) door James Bowen

Wat is deze lijst zonder een beetje dierenliefde? Dit waargebeurde verhaal over straatkat Bob en straatmuzikant James is een ideale biografie om naar te luisteren. Je wordt meegenomen in de bijzondere vriendschap tussen man en kat, waarbij James - die het zelf niet breed heeft - ook nog de zorg van deze lieve kat op zich neemt.

Dit boek kun je vinden op Storytel.

Zomer in de kleine bakkerij (2020) door Jenny Colgan

Een zomers feelgood-verhaal. Er waait een heerlijke zomerbries door de stad waar Polly Waterford dolblij mee is. Eindelijk goed weer, liefde en een goed lopend bedrijf. Wanneer haar beste vriendin Selina, die onlangs weduwe is geworden, naar de stad komt, wil Polly haar helpen met haar verdriet. Maar Polly draagt een geheim met zich mee wat dit in de weg kan zitten…

Dit boek kun je vinden op Bol.com.

Verloren (2005) door Nicci French

Het schrijversduo Nicci French weet altijd hoe ze een thriller het beste kunnen brengen en ook in dit boek is het weer raak. De tienerdochter van Nina heeft een surpriseparty voor haar 40ste verjaardag georganiseerd. Iedereen is aanwezig, behalve haar dochter zelf. Is ze weggelopen? Of is er iets rampzaligs gebeurd? Door de zoektocht naar haar dochter wordt Nina’s band met de buren, vrienden en familie zwaar op de proef gesteld. Zal ze ooit achter de waarheid komen van de verdwijning?

Dit boek kun je vinden op de Online Bibliotheek.

Een verre kust (2018) door Jenny Colgan

Deze humoristische roman gaat over een klein eiland, dat met spoed een nieuwe dokter nodig heeft. De huidige arts gaat helaas met pensioen. Maar het eiland is zo afgelegen dat niemand zin heeft om hem op te volgen. Totdat de mysterieuze Saif ten tonele verschijnt. Wat heeft hij te verbergen? En kan de nieuwsgierige Lorna zijn geheimen ontrafelen en een thuis creëren voor deze vluchteling?

Dit boek kun je vinden op Bol.com.

S herlock Holmes: het avontuur van de dansende poppetjes (2019) door Arthur Conan Doyle

Wanneer de beroemde speurder Sherlock Holmes bezoek krijgt van landheer Hilton Cubitt en die zijn vreemde situatie uitlegt, moet Holmes wel actie ondernemen. Cubitts vrouw is niet meer hetzelfde sinds er tekeningen van dansende poppetjes op het landgoed zijn verschenen. Zal de waarheid aan het licht komen?

Dit boek kun je vinden op de Online Bibliotheek.

Het meisje dat verdween (2010) door Els Florijn

Dit waargebeurde verhaal over Ditte, een meisje dat helemaal alleen zonder familie op transport werd gezet naar Auschwitz en vergast werd, is een heftige geschiedenis. In dit veelgeprezen boek volgen we Lotte, die haar zusje kwijtraakte en na de oorlog teruggaat naar het dorp waar ze ooit woonde, om zo de geschiedenis duidelijker te krijgen.

Dit boek kun je vinden op de Online Bibliotheek:

Me before you (Voor mij) (2012) door Jojo Moyes

Deze romantische en heftige roman, geschreven door Jojo Moyes, is een goed boek om te luisteren als je echt van de karakters wilt gaan houden. In dit verfilmde pareltje maak je kennis met de eigenzinnige Louisa Clark, die gaat werken voor de verlamde Will Traynor. Wat begint als schoorvoetend naar haar werk gaan, eindigt in een romantisch verhaal met een donkere nasmaak.

Dit boek kun je vinden op Storytel.