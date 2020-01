Werknemer met kind voorrang bij opnemen vakantie?

De Vakantiebeurs is begonnen. Dat is traditioneel gezien ook de aftrap van het boeken van de zomervakantie. Boek je later dan vis je vaak al achter het net. Heb jij al geboekt en moest je daarbij overleggen met collega’s? Iedereen met kinderen wil natuurlijk weg in dezelfde periode. Dat wordt vechten om die paar weken... Hoe doe jij dat?