’Hoe vertel ik mijn vriend dat ik de seks saai vind?’

Vanaf deze week kunnen jullie mij via, redactie@vrouw.nl onder vermelding van ’Lieve Miriam’, (anoniem) bereiken voor al jullie ingewikkelde levensvragen. Mijn naam is Miriam (maar iedereen noemt mij Mir). Ik ben journaliste, moeder van twee volwassen kinderen en oma van Jan. Ik ben ruimdenkend en heb niet snel een waardeoordeel, ik ben vrij nuchter. Liever benader ik dingen met humor dan met venijn. Voor passende antwoorden op jullie vragen heb ik me omringd met een fijn netwerk van deskundigen die ik altijd kan en mag raadplegen als ik er zelf niet uitkom.

Het eerste probleem diende zich spontaan aan nadat ik een vriendin vertelde dat ik deze rubriek wekelijks mag gaan doen. Haar probleem komt naar eigen zeggen wel vaker voor onder haar ’uitgetinderde’ leeftijdsgenoten.

De vraag

Lieve Mir, ik ben 31 en inmiddels ben ik ruim twee jaar samen met mijn vriend. We zijn al vrij snel gaan samenwonen. Hij was, en is, in elk opzicht de man van mijn dromen. Hij is knap, zorgzaam, romantisch, ondernemend, betrouwbaar en hij heeft humor. Wat is nou mijn probleem?

Voordat ik mijn huidige vriend ontmoette, viel ik alleen maar op ‘bad boys’. Van die onbetrouwbare gasten waarbij ik nooit wist waar ik aan toe was. Supervermoeiend en vooral enorm frustrerend. Maar - en dat is mijn probleem - ze waren stuk voor stuk echt beesten in bed. De fysieke aantrekkingskracht was bij elk van hen zo groot dat ik hen elke keer weer vergaf als ze niet op kwamen dagen, vreemd waren gegaan of uiteindelijk getrouwd bleken te zijn.

Zo’n drie jaar geleden was ik dat zo beu dat ik mezelf in heb laten schrijven op een datingsite voor hoger opgeleiden. Op die manier heb ik mijn huidige vriend ontmoet.

Alles aan hem klopt. ...alleen? Hij is Zo Dodelijk Saai In bed. Zo voorspelbaar. Zo lief. Zo vol aandacht voor mij en mijn behoeftes. Gèk word ik er van. Ik wil gewoon een keer stomende seks op de bank. Onder de douche. Gepakt worden zonder dat er eerst urenlang aan mij gefriemeld, betast, gelikt en gezoend hoef te worden.

Hoe maak ik hem dat duidelijk? Want na twee jaar is het toch een beetje raar dat ik ineens met het verhaal op de proppen kom dat ik hem doodsaai in bed vind? Hoe maak ik hem duidelijk dat ik baal van ons seksleven?

Het antwoord

Miriam: Het is essentieel om actie te ondernemen. Alleen zou ik niet meteen in een gesprek refereren aan je exen die je ter plekke namen en je op onverwachte momenten te grazen namen. Ook niet handig om jullie seks ten opzichte van de seks die je met hen had te gaan bestempelen als dodelijk saai. Maar good guys zoals jouw vriend zullen ongetwijfeld openstaan voor een gesprek hierover.

Wat je ook kunt doen is het heft in eigen handen nemen. Koop een lingeriesetje of een ander opwindend pakje en verras hem bij thuiskomst. Zet een muziekje op, doe wat kaarsen aan, geef hem een striptease en zet al je seksuele energie in. Je mailde me dat hij humor heeft. Mocht hij het toch een beetje vreemd vinden om jou bij thuiskomst zo aan te treffen, dan zal hij er vast de humor in kunnen zien. Maar let op: wees de baas. Plaag hem. Verleid hem. Maak hem helemaal gek van opwinding. Fluister woorden in zijn oor die hij jou nog nooit eerder heeft horen zeggen.

Mocht hij er toch een beetje ongemakkelijk van worden, dan kun je dat moment gebruiken om het gesprek aan te gaan. Pak zijn hand. Ga samen zitten en zeg dat je heel erg zin had in iets anders. Iets nieuws. Misschien heeft hij ook wel eens zin iets anders?

Zoals je hem omschrijft, komt hij over als iemand die vrouwen - terecht - ziet als gelijkwaardige seksuele wezens en zal het nooit in hem opkomen om jou ‘even bruut te nemen’. Daar is hij te veel een heer voor. Geef aan dat het jou af en toe lekker lijkt om even uit je comfortzone te gaan op seksueel gebied.

Dat je hem zo enorm vertrouwt en je je zo veilig voelt bij hem dat het jou juist daarom zo lekker lijkt om hélemaal los te gaan. Samen met hem. Zo’n gesprek zou zomaar eens voor een onverwachte wending kunnen zorgen. Wie weet fantaseert hij ook wel stiekem over iets waar jij totaal geen weet van hebt en durft hij dat in zo’n setting wel tegen je te zeggen. Het is in elk geval een opening om samen eens goed te bespreken wat jullie diepste verlangens zijn.

Je kan een ander niet veranderen, maar jezelf wel. Zet ’m op.

Liefs, Miriam

