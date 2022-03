Carmen (48): ’Ik ben oma, maar dans nog steeds alle 20-jarigen eruit’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Ik voel me eerder 30 dan 48 jaar. Er zijn heus momenten waarop ik voel dat ik ouder word, maar ik mag zeker niet klagen. Ik ben vorig jaar oma geworden, maar dans nog steeds alle 20-jarigen eruit. Sinds mijn scheiding voelt het bijna alsof ik aan een tweede jeugd ben begonnen. Drie jaar geleden heb ik bijvoorbeeld een sabbatical genomen. Ik heb toen drieënhalve maand door Thailand gebackpacked. De meesten doen dit voor hun dertigste, maar ik denk dat het nooit te laat is om je dromen na te jagen.”

Heb je een beautygeheim?

„Probeer positief in het leven te staan en goed voor jezelf te zorgen. Ik kies ervoor om zo gezond mogelijk te leven en op mijn eten te letten. Zes jaar geleden ben ik bijvoorbeeld vegetariër geworden en dat bevalt me nog steeds ontzettend goed. Ook ben ik met huidtherapieën begonnen. Natuurlijk zie je er dan niet gelijk tien jaar jonger uit, maar ik merk wel dat het echt helpt. Verder denk ik dat het belangrijk is om jong van geest te blijven en van elke dag te genieten.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Meestal word ik rond de veertig jaar geschat. Op een enkele keer na dan. Ik ontmoette ooit een jongen die glashard zei: ’Ik dacht eigenlijk dat je 50 jaar was.’ Stiekem kon ik daar wel om lachen. Hij was gewoon eerlijk, daar houd ik van.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn lijf en dan ben ik vooral trots op mijn taille. Ik word steeds ouder, maar deze blijft mooi slank. Daar ben ik best trots op. Verder vind ik dat ik een mooie glimlach heb. Daar krijg ik ook veel complimenten over. Toch ben ik vooral trots op mijn sprankelende energie. Je kunt namelijk nog zo mooi zijn, maar het gaat uiteindelijk om wat je uitstraalt.”

Waarmee ben je minder blij?

„Dat ik een dagje ouder word. Ik kan me af en toe irriteren aan sommige rimpels. Mijn lippen worden ook steeds minder vol. Gelukkig komt er naar mate dat ik ouder word steeds meer zelfacceptatie. Het belangrijkste blijft ten slotte de binnenkant.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Deels. Het leven is een soort vloeibaar proces. Ik ben iemand die continue in ontwikkeling blijft. Ik probeer altijd een betere versie van mezelf te worden, maar tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk om tevreden te zijn met wat ik heb.”

„Ik ben tijdelijk gestopt met werken omdat ik niet gelukkig werd van de ondersteunende kantoorbanen als managementassistente en directiesecretaresse die ik jaren heb gedaan. Het voelde voor mij niet alsof dat de zin van het leven was. Nu ik de opleiding tot intuïtief coach volg, heb ik eindelijk het gevoel dat ik doe waar mijn passie ligt; mensen helpen en inspireren. Daarnaast ga ik deze zomer weer op een aantal festivals in de horeca werken. Dat vind ik fantastisch om te doen. Ik heb nooit een langetermijnplanning in mijn leven. Ik zie wel hoe het leven loopt!”

Wat houdt je jong?

„Mensen vergeten vaak te genieten van het leven, maar het is belangrijk om te blijven spelen. Ik houd bijvoorbeeld enorm van dansen op feesten en festivals. Ecstatic dance is waar ik echt gelukkig van word. Het is een danssoort waarbij je jezelf kunt overgeven aan de muziek. Je bent vrij om je te bewegen zoals je wilt, waardoor het voelt als een soort trance. Hierdoor wordt het kind in mij aangewakkerd. Een van mijn levensquotes is dan ook: ’Dance through life’. Ik leef zonder al te veel restricties en dans letterlijk en figuurlijk door het leven.”

„Ecstatic dance is waar ik echt gelukkig van word. Het is een danssoort waarbij je jezelf kunt overgeven aan de muziek.” Ⓒ Eigen beeld

Heb je een levensles?

„Luister naar je innerlijke kompas. Laat het verstand los en volg je gevoel. Probeer ook alle kansen in je leven aan te grijpen. Mensen beseffen vaak niet dat alles wat je hebt alleen vandaag is. Morgen is geen garantie. Stel dus niet uit, maar doe gewoon hetgeen waar je vrolijk van wordt.”

