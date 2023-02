’Mijn zoon (18) wil in crypto investeren; wat als hij in de schulden belandt?’

„Mijn zoon van 18 wil cryptovaluta aanschaffen”, schrijft Sunita. „En ik geloof niet dat ik daar nou per se voorstander van ben. Hij heeft zijn kennis uit YouTube-filmpjes gehaald en vindt zelf dat hij daardoor de kneepjes van het vak kent.”

„Ik betwijfel of hij wel echt weet waar hij aan begint en ik maak me eerlijk gezegd ook zorgen. Wat als hij in de schulden belandt? Ik ben vooral bang dat hij zich er onbesuisd in stort en overmoedig wordt. Het lastige is dat ik het hem ook niet kan verbieden. Wat kan ik nog doen?”

Handelingsbekwaam

De situatie die Sunita beschrijft is volgens econoom, pedagoog en schrijfster van een boek over financieel opvoeden Johanneke Mijnhardt ’heel herkenbaar’. „Volgens jongens van die leeftijd investeer je één keer in crypto en je hebt een Porsche voor de deur en een zwembad in de tuin – en dat allemaal omdat ze een kenner zijn dankzij YouTube”, lacht ze. Mijnhardt snapt dus heel goed dat Sunita zich zorgen maakt.

Toch hoeft het helemaal nog niet zo’n verkeerd idee te zijn om als 18-jarige in iets te investeren, vervolgt ze. „Als de voorwaarden aanwezig zijn om dat financieel verstandig en veilig te doen, is daar niets mis mee. Iemand van 18 is handelingsbekwaam. Maar: omdat je dat ook graag zo wilt houden, wil je je er als moeder natuurlijk wel van verzekeren dat hij niet in de schuldsanering terechtkomt. Je kunt als moeder dus absoluut het gesprek aangaan om eens te polsen hoe goed hij voorbereid is.”

Buffer en spaargeld

„Wat hij ten eerste moet weten: hij moet een buffer hebben, een financiële veiligheidsgordel. Dat geldt voor iedereen die zijn of haar geld ergens in wil investeren: zorg dat je een bedrag hebt waar je op kunt terugvallen. Drie keer je maandsalaris is comfortabel, maar velen houden zelfs vier tot zes keer het maandsalaris apart. Die buffer is bedoeld voor onverwachte grote uitgaven die op je pad komen. Daarnaast heb je nog spaargeld. Dat is het geld dat je bijvoorbeeld gebruikt om een auto te kopen of op vakantie te gaan.”

„Als blijkt dat hij een buffer heeft en dat het hem prima lukt om te sparen, weet je dus dat hij in elk geval als het ware speelgeld heeft waarmee hij veilig kan experimenteren zonder direct in de schulden te belanden. Als hij dat speelgeld verliest, eet hij er tenslotte geen boterham minder om. Dat is het allerbelangrijkst.”

Beweegredenen

Daarnaast is er nog een tweede gesprek dat Sunita met haar zoon kan voeren, vervolgt Mijnhardt. „Waarom wil hij zijn geld investeren? Geld is een middel om iets te bereiken, maar wat wil hij bereiken? Stel hem een aantal vragen: als je straks misschien duizenden euro’s op je rekening hebt zoals je zelf voorspelt, wat zou je dan anders doen dan nu? Waar word je gelukkig van? Zijn dat zeven auto’s voor de deur? Of kom je er misschien wel achter dat hij zijn huidige baantje of studie niet leuk vindt en dat hij zijn leven over een andere boeg wil gooien? De vraag naar het achterliggende doel is heel interessant voor jou als moeder. Stel hem onbevooroordeeld, zonder daarin jouw eigen mening te laten doorklinken.”

Meer bronnen

Om je kind te motiveren wat beter beslagen ten ijs te komen dan met slechts wat YouTube-kennis op zak, kun je dat best ter sprake brengen. Mijnhardt: „Daag hem uit: waarom gebruik je maar één bron? Denk je dat je nog meer kunt leren? Misschien kun je wat boeken lezen of objectieve documentaires kijken die het echte verhaal laten zien? Vraag hem of hij de termen begrijpt die in al die video’s voorbijkomen en als dat niet het geval blijkt, prikkel hem om de betekenis alsnog op te zoeken.”

Samen doen

Maar wat nou als blijkt dat Sunita’s zoon geen buffer heeft en nauwelijks spaargeld? Zoals ze zelf al opmerkt: ze kan haar 18-jarige zoon niets verbieden, wat als hij toch doorzet? „Dan zou ik in elk geval zeggen: we gaan het samen doen”, adviseert Mijnhardt. „Maak samen een plan en laat hem een realistisch beeld zien van wat er allemaal mis kan gaan. Leg uit wat voor consequenties dat kan hebben en hoop ondertussen dat hij nog tot inkeer komt. Als hij doorzet, blijf dan in contact met elkaar en monitor zo goed mogelijk wat hij doet. Het feit dat hij er nu al over praat, is fijn. Hij doet het in elk geval niet stiekem.”

„Uitleggen en begeleiden, dat is het beste. Je wilt hem ook niet voorgoed afschrikken door zijn plannen direct met de grond gelijk te maken. Het is goed dat hij op onderzoek uit wil, als hij het maar verstandig doet. En als het goed gaat, heeft hij er zijn leven lang profijt van.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.