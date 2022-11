Is het goed dat het testbeleid in ziekenhuizen wordt versoepeld?

Noodgeval

Bij sprake van een noodgeval staat in de richtlijnen van ziekenhuizen dat medewerkers met lichte klachten door mogen werken als de capaciteit in gevaar komt, volgens de krant. De realiteit is dat de wachtlijsten voor opnames al langer zijn door corona en groter zouden kunnen worden als zorgpersoneel verplicht thuis komt te zitten met lichte klachten, zoals een loopneus. Dit zou kunnen leiden tot personeelstekorten en daar hebben de patiënten ook last van. Daarbij is het aantal coronagevallen voor de derde week op rij zijn gedaald, meldde De Telegraaf al eerder deze week. Dus een versoepeling van het testbeleid is enigszins gegrond en zou de zorg een boost kunnen geven.

Moeilijke kwestie

Het dilemma is dat de uitkomsten van de populaire zelftest niet altijd zo betrouwbaar zijn, zeker bij de omikronvariant niet. Het gevolg zou kunnen zijn dat medewerkers mét corona vrijwel onbeschermd op het werk rondlopen. Want hoe goed voorkomt dat mondkapje een besmetting? In de zorg is dit misschien wel kwalijker dan in andere bedrijfstakken, omdat zorgmedewerkers elke dag in contact komen met patiënten, die een zwakker afweersysteem hebben. Juist in de zorg moeten de zwakkeren worden beschermd en met een versoepeling van het testbeleid kan hun bescherming misschien niet altijd gewaarborgd worden.

Reacties op Twitter

Eli-Lou vindt het misdadig, want mensen die in het ziekenhuis liggen zijn over het algemeen al verzwakt.

Johan geeft aan dat met de versoepeling van het testbeleid in ziekenhuizen we weer en stap dichterbij de normale normen komen.

NiceToReact schrijft het verstandig te vinden.

Praat Mee

Vind jij het goed dat het testbeleid in ziekenhuizen versoepeld wordt om de lange wachtrijen en het personeelstekort te verbeteren? Of is dit te riskant in deze bedrijfstak? En moeten zorgmedewerkers, ook met lichte klachten voor de zekerheid thuisblijven. Wat vind jij? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebook-pagina!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.