Stella’s volkstuintje wordt steeds meer een paradijsje

Stella Carpintera (37) is boomhutten- en decorbouwer en heeft een volkstuin in Groningen. Bijzonder: Stella bouwt onder andere op de Filipijnen de spellen voor Expeditie Robinson. Die timmervaardigheden zie je overal terug in haar Groningse paradijs.

Je hebt hier echt een geweldige plek voor jezelf. Hoe is dat zo gekomen?

„Ik kom uit Groningen, maar werk en woon tegenwoordig in Amsterdam. Mijn zwager had hier een tuintje en dit perceel kwam vrij. ’Wat heerlijk’, dacht ik, ’dan heb ik toch nog een soort van thuis in mijn geboorteplaats.’ Het was een behoorlijke woestenij met een lelijk gebouwtje met plastic schrootjes erop. Maar ik kan gelukkig aardig timmeren. Een tijdje terug konden we ook het aangrenzende stuk grond kopen. Ik heb niet echt groene vingers, maar ik kan wel dingen bóuwen. Ik bedenk er steeds iets bij. Op de Filipijnen zag ik van die heel grote vogelnesten waarin je lekker een boek kunt lezen. Daar ben ik nu op aan het eh broeden haha.”

Heb je dit allemaal zelf gebouwd?

„Samen met mijn vriend, die is hier nog vaker dan ik. Maar het meeste kluswerk doe ik. Het is natuurlijk ook mijn vak, hè. Ik verdien mijn brood met het maken van boomhutten en het bouwen van kinderkamers met een thema (sfeerkamers.nl). Daarnaast ben ik elk jaar drie maanden op de Filipijnen om daar de sets te bouwen van Expeditie Robinson. Dat was ooit een open sollicitatie. Ik heb met de hand een brief geschreven aan de man die daarvoor verantwoordelijk was en die met Kerstmis verstuurd, want dan wist ik zeker dat hij hem zou openmaken. Datzelfde jaar kon ik aan de slag. Ik doe er enorm veel inspiratie op. Voor mijn hangbrug, bijvoorbeeld. Die mensen daar kunnen bouwen! Ik leer elk seizoen weer nieuwe dingen.”

Wat is je lievelingsplekje?

„De hangmat is behoorlijk favoriet; die ligt heerlijk. Vroeger zat ik ook wel wat vaker in de boomhut. Daar eten we nu nog steeds regelmatig met vrienden. Aan mijn hangbrug heb ik lichtsnoeren bevestigd. Als het donker wordt, ziet het er echt heel feestelijk uit. En dan hebben we natuurlijk nog het slaaphuis met de heerlijke regendouche. Daar wil ik volgend jaar ook nog een ligbad in bouwen. De hot tub gebruiken we niet zo vaak. Ik ben verder nog aan het nadenken over een buitenkeuken. En misschien dat ik op het nieuwe perceel ook nog een huisje timmer. Leuk voor gasten. Door corona is Expeditie Robinson tijdelijk stopgezet, maar ik zit hier ook heerlijk. Het is nergens zo mooi als hier.”

Dit stukje staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.