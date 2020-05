’Mijn zoon (13) vloekt: het is gay voor en homo na’

„Het dubbele is dus dat hij absoluut niets tegen homo’s heeft. Hij heeft zelfs een jongen uit zijn klas verdedigd toen hij gepest werd, nadat hij aangaf verliefd te zijn op een jongen. Hij bedoelt er dus verder niets beledigends mee, maar dat is nu juist het probleem. Alles is tegenwoordig maar ’gay’, zelfs een glas limonade dat omvalt bij wijze van spreken. Wat moet ik hier nu mee?”

Stopwoordje geadopteerd

Psychosociaal therapeut/kindertherapeut Meta Herman de Groot legt uit dat schelden, welke betekenis de gekozen woorden ook hebben, een soort uitlaatklep is voor de zoon van Aaf. „En dan kan het dus gebeuren dat woorden die veel worden gebruikt op het schoolplein, of op straat, er geleidelijk aan inslijten. Je kunt het zien als een stopwoordje dat zijn betekenis heeft verloren, of nooit heeft gehad in dit geval.”

Wat zeg je nu eigenlijk?

„Ten eerste is het belangrijk om je zoon ervan bewust te maken wat hij nu eigenlijk zegt. Leg hem uit dat het gebruiken van het woord ’homo’ of ’gay’ kwetsend is voor een ander. Het gaat hier over een bepaalde groep in de maatschappij, geen object. En dan is het ook nog een kwetsbare groep die al vaak genoeg wordt aangevallen. Dat bewustzijn is cruciaal, doordring hem daarvan door een gesprek aan te gaan.”

Geen vingerwijzen

Herman de Groot raadt aan om daarbij de belerende vinger achterwege te laten. Aaf weet immers al dat haar zoon het niet kwetsend bedoelt. De therapeut bepleit daarom een wat uitdagendere aanpak. „Stel hem eens de volgende vraag: ’Wat betekent een homoseksueel voor jou?’ of ’Hoe kijk jij tegen homo’s aan?’ en ’Wat betekent het woord überhaupt?’. Door hem daar zelf over te laten nadenken, krijgt het woord weer de betekenis die het écht heeft. Nu is het ’gewoon’ een woord voor hem waar hij al te achteloos mee strooit, maar als hij zich bewust wordt van wát hij zegt, heeft dat uiteindelijk effect op zijn gedrag.”

Spelletje

Als je iets wegneemt, moet je er ook iets voor in de plaats brengen. „Ook daar kun je hem zelf over laten nadenken. Natuurlijk is het normaal dat je soms je frustraties kwijt wilt in een scheldwoord, maar laat je zoon zelf een ander woord kiezen dat ’lekker bekt’.”

„Ga er dan niet gelijk vanuit dat hij dan ook nooit meer in zijn oude routine vervalt. Stopwoordjes zijn niet voor niets stopwoordjes, die moeten er geleidelijk uit. Maar maak daar eens een spelletje van op een positieve manier: iedere keer als hij het weer zegt, geef jij een signaal. Of, elke keer dat hij het zegt, moet hij een kopje thee voor je halen. Houd het positief!”