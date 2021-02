’Lieve Mark Rutte, jij bent mijn onbeantwoorde liefde’

Lieve Mark,

Het is bijna Valentijn, de dag van de liefde. Daarom stuur ik jou - recht uit mijn hart - deze ‘liefdesbrief’, want net als iedereen, heb jij ook liefde nodig in deze droevige tijd.

Met pijn in mijn hart en na maanden van onzekerheid, realiseer ik me dat jij mijn onbeantwoorde liefde bent. Ik heb geprobeerd je te bereiken via brieven, mijn beroepsvereniging ANBOS, de pers en via Kamerleden. Maar keer op keer krijg ik geen reactie terug, dit maakt me zo verdrietig.

Wie ben ik? Ik ben jouw schoonheidsspecialist en spreek namens alle schoonheidsspecialisten in Nederland. Wij hebben passie en liefde voor ons vak! Onze ambacht staat voor het geven van zorg en aandacht aan onze cliënten. Maar wij hebben ook liefde en zorg nodig Mark, vooral in deze moeilijke periode.

Ik kijk terug op een tijd waarin ik zo gelukkig was. Mijn prachtige onderneming was in volle bloei en ik kon mensen helpen en gelukkig maken. Niemand kende toen nog de term ‘huidhonger’ want in mijn vertrouwde handen, kon iedereen zich opladen.

Toen heb je mij gezegd dat ik mijn onderneming moest sluiten. Natuurlijk had ik daar toen alle begrip voor, maar je beloofde me óók dat je mij zou bijstaan. Dat was een kwestie van solidariteit en fatsoen, zei je nog. Dus wacht ik hoopvol op jouw antwoord en steun. Maar nu heb ik nog steeds geen handreiking gezien. Mijn (financiële) situatie is inmiddels niet meer te overzien. Ik mis jouw (nood)steun, Mark! Waarom laat je niet zien dat je ook van mij houdt?

En nu blijf ik wachten Mark, achter de gesloten deuren van mijn salon. Want wie weet hoelang deze lockdown nog gaat duren? Mijn gebroken hart houd ik vast, in de hoop dat jij en ál die andere Nederlanders, veilig de weg naar mijn salon en liefdevolle handen weer zullen vinden. Ik kijk ernaar uit om jou, en al mijn lieve cliënten weer te zien.

Liefs, Jouw schoonheidsspecialist