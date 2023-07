’Kansloze missie als deze patiënten door hun vrouw zijn gestuurd’

Kunnen liegen is een belangrijke vaardigheid en iets wat kinderen al vroeg in hun ontwikkeling ontdekken. Dat kunnen liegen is belangrijk, omdat het een wezenlijk gevoel versterkt baas te zijn over je eigen gedachtewereld. Tegelijkertijd kan leugenachtigheid relaties vernietigen; en dat geeft te denken.

„De laatste jaren probeer ik zelf zo veel mogelijk het liegen aan de wilgen te hangen.”