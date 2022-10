Ga jij weer een mondkapje dragen?

Volgens het Europese Centrum voor ziektepreventie- en bestrijding (ECDC) zijn de besmettingen hard aan het stijgen. Zij houden al lange tijd bij hoeveel besmettingen ieder land in Europa telt. In Europa zijn de coronabesmettingen alsmaar aan het toenemen.

Afgelopen week waarschuwde het ECDC en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de overheden dat zij actie moeten gaan ondernemen. Zo willen zij dat de bevolking overgehaald wordt om zich wederom te laten vaccineren en boosteren.

De regering in Oostenrijk heeft meteen actie ondernomen. Zij hebben mondkapjes weer verplicht gesteld in het openbaar vervoer en apotheken. Ook in verzorg- en verpleeginstellingen moeten mensen weer mondkapjes dragen. Begin deze maand heeft Duitsland ook een gedeeltelijke mondkapjesplicht ingesteld. Hier zijn mondkapjes verplicht in het openbaar vervoer, ziekenhuizen, zorginstellingen en bij het bezoek aan artsen.

Het is nu afwachten tot de Nederlandse regering beslissingen gaat nemen over eventuele maatregelen. Een mogelijkheid zou zeker kunnen zijn dat we ook in Nederland weer op plekken mondkapjes verplicht zullen moeten gaan dragen. Wel mogen beheerders van bepaalde gebouwen zelf bepalen of er een mondkapje gedragen moet worden. Zo wil de GGD bijvoorbeeld dat mensen die een prik komen halen een mondkapje dragen. Ook al is het dragen van een mondkapje in Nederland momenteel niet verplicht, je kunt uiteraard zelf al de keuze maken om een mondkapje te dragen, om verdere besmettingen te voorkomen.

Lea draagt nu al een mondkapje in winkels.

Gian ziet het feit dat een mondkapje gedragen moet worden als motivatie om niet naar de GGD te gaan.

Algje wil zelf de oude maatregelen terug hebben.

