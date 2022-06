Moeten werkgevers 55-plussers een kans geven?

Uit onderzoek van CNV blijkt dat 55-plussers moeilijk aan een baan komen ondanks het tekort op de arbeidsmarkt. Het onderzoek werd gehouden onder 2200 leden. 18 procent van de respondenten is werkzoekend. 66 procent van de werkzoekende respondenten komt moeilijk aan een nieuwe baan.

Onacceptabel

Piet Fortuin, CNV-voorzitter vindt de uitkomst van het onderzoek onacceptabel. „De krapte op de arbeidsmarkt wordt steeds nijpender, met alle ontwrichtende gevolgen van dien. Denk aan het recent sluiten van de Ketheltunnel, het naar huis sturen van schoolklassen en de wachtlijsten in de zorg. We roepen werkgevers op om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen en te investeren.” Fortuin wijst erop dat werkgevers meer in oudere werknemers of sollicitanten moeten investeren.

Arbeidsmarkt

Onder de respondenten bevinden zich ook veel werkzoekenden in kraptesectoren, zoals zorg, onderwijs, industrie en handel. Fortuin vindt het vreemd dat oudere werknemers nog steeds tweederangsburgers zijn op de arbeidsmarkt. „Werkgevers klagen steen en been over het gebrek aan personeel. Tegelijkertijd krijgen mensen boven de 55 jaar nog steeds weinig kansen op de arbeidsmarkt.”

Kritisch

65 procent van de respondenten geeft aan dat hun werkgever geen mensen aanneemt die enige investering of scholing nodig hebben om het werk naar behoren te kunnen doen. Drie vierde van de respondenten is bereid om investeren in hun scholing en ontwikkeling, als de (nieuwe) werkgever daarom vraagt. 40 procent investeert nu al in scholing en ontwikkeling. “Aan de motivatie en bereidheid om te ontwikkelen, ligt het dus niet”, aldus Foryuin.

Uitzendbureau Randstad heeft eerder al een oproep gedaan naar de werkgevers. „Bedrijven zijn erg kritisch en selectief richting nieuwe sollicitanten”, zegt Marjolein ten Hoonte tegen het AD. Hierdoor laten bedrijven ouderen links liggen.

Reacties

Marina haar vriend zoekt ook een baan, maar heeft weinig succes.

Esther vind het het schandalig dat 55-plussers geen werk kunnen vinden.

Volgens Catharin zijn fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden de sleutel.

Praat mee

Vind jij dat werkgevers 55-plussers een kans moeten geven op de arbeidsmarkt? Of begrijp jij dat 55-plussers minder aantrekkelijk zijn op de arbeidsmarkt? Praat mee op onze Facebook-pagina!