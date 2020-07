Daghoroscoop 18 juli

VANDAAG JARIG

Financieel ziet het er in grote lijnen gezond uit en vrienden en kennissen kunnen daarbij een grote rol spelen. Omdat technologie u aanspreekt zult u geneigd zijn met geld te experimenteren. Wat u eraan uitgeeft zult u ook weer terug verdienen. Intuïtie kan evenveel waard zijn als hard werken..

ZONDAG JARIG

Breng die veranderingen in uw leven aan die nodig zijn om u gelukkig te maken. U zult de komende maanden vaker bereid zijn om eigen wensen aan te passen aan die van anderen. U zult niet onafhankelijk zijn, maar ook niet echt afhankelijk. Let op uw dromen en ingevingen.

RAM

U kunt energie tekort komen. Neem in het weekend niet te veel hooi op uw vork en tracht uw tijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Vertrouw op uw eigen oordeel; laat u niet leiden door uw verstand en niet door emoties.

STIER

Meldt u aan bij een groepering die geld inzamelt voor en goed doel. Sommigen van u kunnen vernemen dat zij een legaat of erfenis krijgen. Spreek af met iemand die u lang niet hebt gezien, maar die vaak in uw gedachten is.

TWEELINGEN

Denk dit weekend eens niet aan uw werk; ontspannen is ook belangrijk. Ga een stuk fietsen en bezoek een nieuw restaurant in uw omgeving. Ban negatieve gedachten uit en bied excuses aan als u een fout hebt gemaakt.

KREEFT

Misschien hebt u geen zin in de gasten die u hebt uitgenodigd maar als ze er eenmaal zijn zal uw tegenzin snel verdwijnen. Het wordt tijd voor een gesprek met huisgenoten als u bent geschrokken van de laatste energierekening.

LEEUW

U kunt leuke gesprekken voeren. Ga naar een feest, nodig familie of vrienden uit. Tracht het met uw partner eens te worden over een budget en sta open voor een compromis als de ander vasthoudt aan een besluit waar u liever van afziet.

MAAGD

Door op de achtergrond te blijven kunt u de macht achter de troon zijn. Verwacht van anderen geen perfectionisme. Reis af naar een onbekende, verre bestemming als u op zoek bent naar een nieuwe liefde of andere baan.

WEEGSCHAAL

Het zal moeilijk zijn de zaken naar uw hand te zetten. Als u nog vrijgezel bent zal dat voorlopig zo blijven en bent net met een relatie begonnen dan kunt u ontmoedigd raken. Houd vriendschap in ere en ga in op een invitatie.

SCHORPIOEN

Jaloezie kan veel schade aanrichten maar het kan in bepaalde situaties moeite kosten er weerstand aan te bieden. Besef dat u er in uw oordeel naast kan zitten. Een vriendschap kan veranderen in een heftige romance.

BOOGSCHUTTER

Het kan een frustrerend weekend worden als u bezig bent een huis of bezittingen te verkopen. Potentiële kopers trekken zich terug of komen niet opdagen. Hoewel u veel te doen hebt komt er ws. weinig uit uw handen.

STEENBOK

Geef praktische zaken uw aandacht ook al wilt u liever de deur uit. Houd rekening met onverwacht bezoek. Wat anderen vertellen kan u verwarren. Geef huiselijk geluk een hogere prioriteit dan financiële zekerheid.

WATERMAN

Er kan onenigheid ontstaan over een geldkwestie. Laat de zaak rusten als de ruzie escaleert. Sluit u af van de buitenwereld als u zich op uw werk moet concentreren. Betaal niet voor diensten of goederen die nog niet zijn geleverd,

VISSEN

Spoor de oorzaak op van een huiselijk of persoonlijk probleem. Lees eens een boek over een spiritueel onderwerp en tracht te mediteren; het zal u goed doen. Hoewel u lichamelijke klachten liefst negeert is dat niet verstandig.