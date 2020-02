Deel 3: Over de verrassende reacties op het babynieuws

Met een collega ontspon afgelopen week een interessante discussie. Waarom houden we de zwangerschap zo angstvallig stil tot de 12de week? Of zelfs tot het eind van het eerste trimester? Stel het gaat na enkele weken niet goed, dan wil je toch juist de steun van vrienden en familie? Ik ben het helemaal met haar eens.

Virus

Er zijn landen waar de familie direct na de bevruchting al op de hoogte is. Landen waar de druk op voortplanting hoog is. Vaak gestoeld op religieuze opvattingen. Ik ken dat uit het geboorteland van mijn ouders, Pakistan. Een gemiddeld gezin woont daar in een familiehuis. Voor de zwangere betekent dit dat ze het dak deelt met haar schoonouders. Verbloem dan maar eens de momenten van misselijkheid en/of vermoeidheid. Niet te doen. Zodra de schoonmoeder op de hoogte is, weten haar zussen het. En de buurvrouw krijgt een mededeling. Het nieuws verspreidt zich snel. Zo gaat dat al generaties. De één na de ander feliciteert de toekomstig moeder.

Maar het gaat natuurlijk ook vaak mis in die eerste weken. Ook dat nieuws verspreidt zich razendsnel. Als een virus. Iedereen is ervan op de hoogte. God behoede dat er een tweede miskraam is, want dat is het startpunt voor geroezemoes: zouden zij ooit kinderen krijgen? In kleinere gemeenschappen op het platteland is daar die duivelse tante die hardop de vervolgvraag stelt: ’Moet hij niet hertrouwen?’

Tranen

Wij wachten niet tot week 12. In de 7de/8ste week delen we het nieuws met onze ouders en zusjes. En met een aantal goede vrienden. Leuk om te doen. Fijn om te weten dat ze er kunnen zijn mocht het anders verlopen. Bovendien is het ook wel heel praktisch rond de kerstdiners. Geen geheimzinnig gedoe immers met het laten staan van de rundercarpaccio, de schimmelkazen en de rode wijn.

De tranen van blijdschap bij mijn schoonouders zijn prachtig. Een nieuwe fase is in zicht: grootouders worden. Mijn ouders zijn dat nu een klein jaar. Maar ook bij hun zie ik vochtige ogen. En ongeloof. „Echt?”, is het eerste wat mijn moeder zegt, terwijl haar ogen richting de buik van mijn vrouw afglijden. Daar is nog niets te zien. Een dikke knuffel volgt.

Harde val

Het blijkt het startpunt van bezorgde statements. „Doe je voorzichtig?” „Let je goed op wat je eet en drinkt?” „Niet te hard werken hè!” Binnen een minuut vuurt mijn moeder een salvo aan goedbedoelde zorgen over mijn vrouw uit. „En niet meer fietsen, veel te gevaarlijk!” Een kreet die ik al jaren hoor. Helaas heb ik een paar maanden geleden haar gelijk bewezen.

De kapotte tand, gescheurde lip, scheur onder het oog, schaafwond op het gezicht en gekneusde hand na de harde val van mijn fiets hebben de populariteit voor de tweewieler in mijn ouderlijk huis naar het vriespunt doen dalen. Dan beseft ze dat we een week later op vakantie gaan. Het zint haar niet. Veel te ver vliegen naar het onhygiënische Azië. Maar wij kijken er naar uit; lekker drie weken ontspannen.

Ongeloof

Pas na de vakantie gaan we het nieuws met anderen delen. Maar dat loopt in één geval anders. Tijdens onze vakantie bezoeken we vrienden die voor een aantal jaar naar het buitenland zijn verhuisd met hun jonge gezin. Terwijl we gezellig aan het bijkletsen zijn, loopt Anna (3) naar mijn vrouw toe. „Ben jij mama?”, vraagt ze uit het niets. Een ontkennend antwoord volgt, maar daar neemt Anna geen genoegen mee.

„Heb jij een baby in je buik?”, vervolgt de 3-jarige. Nog voordat haar papa kan zeggen dat je dat soort vragen niet hoort te stellen, hoor ik: „Ja, Anna, dat klopt. Ik heb een baby in mijn buik.” Twee paar ogen vol ongeloof. Vermoedelijk is er geen leukere manier om het te vertellen dan deze. Spontaan en verrassend. Voor iedereen.

Moeder

Minstens zo verrassend is de reactie die ik keer op keer krijg als ik deze anekdote deel: ’Kleintjes voelen dat gewoon aan’, ’Bijzonder hè, ze weten dat gewoon’ en ’Dat is de natuur’. De overeenkomst tussen deze reacties is dat die allen van vrouwelijke toehoorders komen. Nog opvallender: ze zijn allemaal zelf moeder. ’Wat een onzin’, denk ik iedere keer nuchter. Nergens op gebaseerd die uitspraken. Of weet ik niet beter en piep ik over een half jaartje anders?