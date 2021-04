Moet er een driejarige brede brugklas komen op middelbare scholen?

Volgens de Onderwijsraad hebben kinderen langer de tijd nodig om zich te ontwikkelen en pas daarna kan beter worden gezegd welk niveau het beste past. Hiermee verdwijnt ook het schooladvies dat kinderen nu in groep 8 van de basisschool krijgen. De raad vindt dat er te veel kansenongelijkheid is in het onderwijs. „Iedereen erkent dat de kansenongelijkheid groeit. Het onderwijsstelsel moet veranderen”, zegt voorzitter Edith Hooge in Trouw.

Gepersonaliseerd onderwijs

Het onderwijs moet meer gepersonaliseerd worden. Iedereen kan in de driejarige brede brugklas op zijn of haar eigen niveau een taal of een ander vak leren. Volgens Edith Hooge gaan de sterke leerlingen niet minder presteren in zo’n brede brugklas, maar minder sterke leerlingen zullen er juist wel profiteren.

Tegengeluid

Pauline Scheltema, voorzitter van Stichting het Zelfstandig Gymnasium (SVGZ) betwijfelt of een bredere brugklas de manier is om ook gymnasium scholieren te bedienen. „Wij horen vaak dat onze leerlingen ongelukkig zijn geweest op de basisschool, omdat ze hun ei niet kwijt konden. Dan komen ze op een gymnasium terecht en worden ze eindelijk uitgedaagd”, zegt Scheltema in de Volkskrant. De onderwijsraad wil dit ondervangen door het onderwijs te personaliseren, maar Scheltema zegt dat dit lastig uitvoerbaar is. „We proberen al jarenlang meer te differentiëren in het onderwijs, maar dat vergt ontzettend veel van de docenten en het is tot nu toe nog niet heel succesvol.”

