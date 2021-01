Dit zijn de meest gestelde vragen over de Lekker in je vel-challenge

Hoe ziet de challenge er dit jaar uit?

De VROUW Lekker in je vel-challenge is net als andere jaren gratis en voor iedereen beschikbaar. In 2021 worden we begeleid door Isa Hoes en Medina Schuurman. Meer over de inhoud van de challenge lees je in het volgende artikel: Zó gaat de VROUW Lekker in je vel-challenge eruitzien!

Hoe doe ik mee?

Jezelf aanmelden voor de VROUW Lekker in je vel-challenge 2021 facebookgroep is voldoende. In die groep zie je alle informatie langskomen en kun je in gesprek met andere deelnemers. Heb je geen Facebook? Dan kun je je aanmelden voor de VROUW nieuwsbrief. Je ontvangt dan iedere vrijdag het weekmenu.

Waar vind ik de weekmenu’s?

De weekmenu’s zijn op verschillende plekken te vinden. Ze worden geplaatst op onze website, staan in de besloten VROUW Lekker in je vel-challenge 2021 facebookgroep en worden iedere vrijdag meegestuurd met de VROUW nieuwsbrief. Wil je alle menu’s in één keer, dan kan dat ook. Op www.isamedina.com/vrouw download je het speciale VROUW Lekker in je vel-challenge Receptenboek met daarin alle weekmenu’s, extra recepten en leuke tips, tricks en weetjes. Daarnaast maak je met je download kans op een aantal prijzen.

Waar vind ik de boodschappenlijstjes?

De boodschappenlijstjes vind je bij de weekmenu’s.

Hoe kom ik in contact met andere deelnemers?

De besloten VROUW Lekker in je vel-challenge 2021 facebookgroep heeft bijna vijftienduizend leden. Wij plaatsen er artikelen over de challenge waarop je kunt reageren, maar je kunt natuurlijk ook foto’s, vragen of je ervaring delen.

Waarom moet mijn bericht worden goedgekeurd voordat het in deze groep verschijnt?

Voordat je bericht in de facebookgroep verschijnt, gaat het langs de redactie van VROUW. Dit om te voorkomen dat er wordt geadverteerd, er vreemde posts online komen of dezelfde vraag of opmerking heel vaak langskomt. Dat laatste zou namelijk betekenen dat je op Facebook bijna niets anders meer ziet dan berichten over de Lekker in je vel-challenge. Voor de meeste deelnemers is dat niet wenselijk. Als je bericht wordt afgekeurd, laten wij je weten waarom we die keuze hebben gemaakt.

