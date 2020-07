Daghoroscoop 29 juli

VANDAAG JARIG

Een harmonieus en gezond gezinsleven is van belang voor uw gezondheid. Problemen op dat gebied zullen ingrijpen in uw algehele welzijn. Mochten zich moeilijkheden manifesteren dan is het zaak de vrede zo snel mogelijk te herstellen. Het huwelijk van ouders kan worden getest.

RAM

Een geschikte dag om iets nieuws te beginnen met een partner of geliefde, maar wees niet te eigengereid. Uit behoefte anders te zijn dan anderen bent u wel eens tegendraads. Communicatie kan in een creatief compromis resulteren.

STIER

Verbeter uw werkomgeving; een ieder die uw ruimte deelt zal dat waarderen. Een gesprek over uw carrière levert waarschijnlijk niet het gewenste resultaat op. Houd er rekening mee dat er achter uw rug gefoezeld kan worden.

TWEELINGEN

Blijf geconcentreerd op hetgeen u onder handen hebt; met dagdromerij komt u niet verder. Stel meerderen niet teleur in hun verwachtingen van u. Steek uw nek niet uit voor mensen die u zielig vindt, maar dat misschien niet zijn.

KREEFT

De stand van de maan kan het u moeilijk maken te zien welke kant u op moet. U kunt het gevoel hebben tegen een muur aan te lopen. U raakt gestrest als u koppig vasthoudt aan bepaalde ideeën; wees niet te star en pas u aan.

LEEUW

U kunt minder fit zijn dan anders. Laat u niet van de wijs brengen als uw carrière nu even stagneert. Besef dat u met eigenwijs zijn weinig opschiet. Temper uw ongeduld en bedenk een andere aanpak, nu u toch moet afwachten.

MAAGD

Neem wat extra rust als u wat zwaar in de benen bent. Ontwikkel intussen nieuwe ideeën; schrijf ze op en bewaar ze op en veilige plek zodat u ze achter de hand hebt zodra de tijd er rijp voor is. Eet en drink matig, stop met roken.

WEEGSCHAAL

Hoewel u het liefst met iets nieuws zou beginnen kan dit het verkeerde moment zijn. U zult op tegenstand stuiten en er zal ruzie ontstaan als u uw zin doordrijft. Rond lopende zaken af, dan is de weg vrij naar het volgende doel.

SCHORPIOEN

Luister de komende vier weken naar uw intuïtie, ook al kunt u moeite hebben deze te geloven. Tracht uzelf te doorgronden en handel vervolgens naar eer en geweten. Zonder u af als u daaraan dringend behoefte hebt.

BOOGSCHUTTER

Met tact en diplomatie blijft u prettig gezelschap en krijgt u makkelijk vrienden. U kunt zich aangetrokken voelen tot iemand uit een ander land die u via vrienden kent. Later dit jaar kan deze ontmoeting tot een reis leiden.

STEENBOK

Blijf liefst afzijdig in familie- en huishoudelijke kwesties. Focus liever op zaken buitenshuis. Het in stand houden van een goede reputatie is belangrijk; zorg dat mensen weten wat u kunt, maar blijf ver van dubieuze praktijken.

WATERMAN

Probeer mensen met andere achtergronden te begrijpen, zoveel mogelijk van ze op te steken en kap met een manier van denken die u van huis uit meekreeg. Sta open voor ideeën en ervaringen, ook al is dat een sprong in het duister.

VISSEN

Het kan moeite kosten te kiezen tussen uw hang naar vrijheid en te doen wat u moet doen. Wat u uzelf oplegt kan uitgeholde routine zijn. Word u bewust van automatismen en reken ermee af. Een nieuweling kan een tere snaar raken.