Daghoroscoop 15 juni - Sterrenbeeld Schorpioen: Onderschat jezelf niet!

Als stress begin volgend jaar onrust veroorzaakt is dat een waarschuwing dat jij vaker pas op de plaats moet maken om in goede gezondheid te blijven. Jouw carrière kan een opleving doormaken die je niet zag aankomen. Door erop te focussen is succes voor jou weggelegd in de communicatieve sector.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Probeer je zo pragmatisch mogelijk op te stellen als jij met tegenslag te maken krijgt. De waarheid over een vriendschap kan je meer raken dan jij misschien wil toegeven, maar overdrijf niet. Ga evenmin over van alles in discussie.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Er lijkt sprake van een genoeglijk samenzijn met mensen die jouw interesses delen. Een vriendschap kan stranden op een misverstand dat met geld te maken heeft. Neem vandaag geen financiële risico’s en geef minder geld uit.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Passie kan de sfeer bepalen en misschien speel je de hoofdrol in een romantische fantasiewereld. Maak niet de fout te geloven dat dagdromen realiteit kunnen worden. Een prima dag om jouw artistieke talenten te tonen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Wees behoudend waar het zakelijke fondsen betreft. Je kunt wat laat zijn met het vergaren van kennis als jij binnenkort een examen moet doen. Ontspan, neem rust en bereid je voor op de dingen die onvermijdelijk komen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

De kosmos kondigt goede tijden aan; een intieme vriendschap of liefdesrelatie kan tot bloei komen, al zag het daar aanvankelijk niet naar uit. Door iemand nader te komen kun jij een kennis ontmaskeren of iets kostbaars ontdekken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

De veeleisende houding van een partner kan op ruzie uitdraaien over de gelijkheid der seksen. Laat anderen voor zichzelf opkomen als hun wensen niet overeenkomen met de jouwe. Voorkom rancuneus gedrag door problemen te regelen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Als er al sprake is van een time out maak er dan gebruik van. Een goed gesternte overheerst voor degenen die het pad der liefde bewandelen. Jij kunt met glamour te maken krijgen in een exotische omgeving. Verleiding kruist jouw pad.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Onderschat jouw talenten en vaardigheden niet. Als jij je wat extra inspant krijg je nieuwe kansen. Breng jouw behoefte aan plezier in balans met jouw hoeveelheid geld. Laat je niet de les lezen en tolereer evenmin slecht gedrag.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Een adempauze is essentieel om de spanningen het hoofd te bieden die jou te wachten staan. Een berg werk en onontkoombare deadlines verdwijnen niet vanzelf als jij bezig bent om met een eigen bedrijf van start te gaan.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Probeer vandaag flexibel te reageren op gebeurtenissen. Afspraken kunnen door onverwachte veranderingen in de soep lopen en dat geldt ook voor bijeenkomsten. Onderdruk jouw bazigheid als je mensen te vriend wil houden.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Verlies deadlines niet uit het oog terwijl je aan het dagdromen bent. Het kan moeite kosten om aan de slag te gaan als vervelende routine aan de orde van de dag is. Afdwalen of gebrek aan snelheid kan echter kostbaar uitpakken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Verspil geen energie aan een uitzichtloze situatie. De kosmos belooft je een toenemend optimisme en zelfvertrouwen als je flexibel bent. Koester echter geen onrealistische verwachtingen, noch van jezelf, noch van collega’s.

