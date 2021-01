Deel 4: ’Waar gaan we insemineren: thuis of in een kil hotel?’

Nadat ik het hele voortraject bij MCK had doorlopen en ik op de wachtlijst was gezet voor de eerste inseminatie in juli 2020, ben ik voor mezelf gaan onderzoeken of er andere mogelijkheden zouden zijn, zodat ik dit traject wellicht eerder zou kunnen starten.

Ik denk dat iedere BAM-mama to be deze stappen voor zichzelf moet nagaan om er achter te komen wat het beste bij je past en waar je een goed gevoel over hebt. Maar ik kan begrijpen dat je door alle zaadopties het bos niet meer ziet, want de keuze is reuze.

Match

Het blijkt dat je zaad overal vandaan zou kunnen halen. Er zijn verschillende websites waar gay koppels op zoek zijn naar een vrouw om co-ouderschap mee aan te gaan en ook waar gewone mannen hun ’hulp’ aanbieden. Maar zelfs op sociale media zijn er groepen waar je op zoek kunt naar de perfecte zaaddonor. Er ging een wereld voor mij open.

Maar het was niet een wereld waar ik mij prettig bij voelde. Zelf heb ik een tijd contact gehad met een jongen die ik via een platform leerde kennen. Met hem ben ik op verschillende ’donor dates’ geweest, en ondanks dat het enorm klikte, merkte ik dat ik het persoonlijk erg onprettig vond om vriendschappelijk met hem om te gaan. Ik wilde juist afstand hebben tussen mij en de donor.

Wat ik aan deze weg van een donor vinden ook lastig vond, is het gedeelte ’afspraken maken.’ Wat zet je in een donorcontract, hoe doe je het met insemineren. Bij jou thuis, bij hem thuis of in een kil hotel langs de A12. Not my cup of tea. Als laatste stap ben ik alle mannelijke vrienden uit mijn omgeving in mijn hoofd langsgegaan en ben ik echt tot de conclusie gekomen: een kind van een bekende wil ik niet. Ik wil geen binding hebben met degene die mij zaad levert.

Co-ouderschap

Dus heb ik uiteindelijk bewust gekozen om door te gaan met een donor vanuit MCK. Een donor van Nederlandse bodem. Nadeel is dus wel dat je lang moet wachten, maar dat heb ik ervoor over. Het profiel van de donor wordt door de kliniek zelf gematched. Ze kijken voornamelijk naar je uiterlijk (de donor matchen ze op haarkleur, oogkleur en eventueel huidskleur/afkomst) en je kunt zelf ook nog wat voorkeuren opgeven.

Zo heb ik aangegeven dat ik een lange donor wil. Verder heb ik eczeem, astma en vele allergieën en zitten er hart- en vaatziekten in de familie. Ook dit speelt een rol bij het vinden van de geschikte donor. De kliniek vindt het namelijk belangrijk dat ze de best mogelijke match vinden, ook op gezondgeidsgebied. Zo zijn de kansen dat je in de toekomst een gezond kindje krijgt een stuk groter.

Om een voorbeeld te geven; ik heb constitutioneel eczeem en daarbij extreem veel allergieën. Als ze mij matchen met een donor met dezelfde heftige klachten, dan is de kans groot dat mijn kindje dit ook (in nog ergere vorm) zal krijgen. Hetzelfde geld voor de erfelijke hart- en vaatziekten, die aan mijn vaders kant van de familie zitten. Is de donor ook met dit soort klachten onderlegd, dan kan dat in de toekomst voor problemen zorgen. Ik vind het erg prettig dat de kliniek dit voor mij regelt en deze zorg uit handen neemt en de best mogelijke match voor mij gaat vinden.

En die match is er ondertussen, afgelopen juli mocht ik mijn donorvoorstel ontvangen, maar daarover vertel ik jullie in de volgende blog.

