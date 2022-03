Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Moeder Tooske Ragas schrijft boek over overleden zoon: ’De weg Down-hill is niet sexy’

Door Marion van Es Kopieer naar clipboard

„Ik denk dat hij oprecht een fantastisch leven heeft gehad met de mensen die hij om zich heen had verzameld.” Ⓒ Frans Paalman

Greet Breugem-Krol (75) wordt regelmatig aangesproken op haar bekende dochter Tooske Ragas, maar het gezin telt nog twee kinderen. Oudste zoon Jan-Pieter (JP) had het syndroom van Down en overleed vorig jaar op 51-jarige leeftijd. Over die laatste periode, waarin ze hem door de komst van ’Meneer Alzheimer’ steeds een beetje meer verloor, schreef Greet het boek Down-Hill. Het verschijnt vandaag, op Wereld Downsyndroomdag.