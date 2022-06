Joke (72) doet aan CrossFit: ’Ik zie er nog best goed uit voor mijn leeftijd’

Voelt u zich zo jong/oud als dat u bent?

„Eerlijk gezegd ben ik niet zo met leeftijd bezig. Lichamelijk ben ik nog ontzettend fit. Ik weet dat ik daar dankbaar voor mag zijn. Er zijn mensen van mijn leeftijd die niet meer makkelijk uit hun stoel komen en bewegen een uitdaging vinden. Zelf ben ik altijd al actief geweest, maar toen ik negen jaar geleden startte met CrossFit is dit naar een ander niveau gestegen. CrossFit is een manier van fitness die gewichtheffen, atletiek en gymnastiek combineert in een trainingsvorm. Ik deed al aan aerobics, maar toen mijn zoon CrossFit aanraadde ben ik er meteen verliefd op geworden. Ik ben nu vijf à zes dagen in de week in de sportschool te vinden. Uiteindelijk heeft mijn zoon er ook voor gezorgd dat ik met wedstrijden mee ben gaan doen. Ik dacht dat het niks voor mij was, maar hij was standvastig en had me zelfs stiekem al opgegeven. Inmiddels ga ik deze zomer voor de derde keer naar Amerika om mee te doen met de grootste CrossFit-wedstrijd van de wereld. Ik ben uit honderden 65-plus vrouwen geselecteerd en behoor nu tot de laatste tien binnen mijn leeftijdsklassen. Voor zulke officiële wedstrijden was ik letterlijk en figuurlijk op van de zenuwen, maar dit jaar ga ik echt proberen om er van te genieten. Ik ben inmiddels de zeventig gepasseerd en wil me niet meer gek laten maken!”

Heeft u een beautygeheim?

„Rust en regelmaat. Ik denk dat het heel belangrijk is om structuur in je leven aan te brengen, daarom ga ik altijd rond dezelfde tijd naar bed en zorg ik er ook voor dat ik ’s ochtends niet te lang blijf liggen. Verder ben ik niet veel bezig met uiterlijke verzorging. Omdat ik veel sport, draag ik maar weinig make-up. Ik zweet het er anders toch af. Wel vind ik het belangrijk om me elke dag in te smeren met bodylotion en dag- en nachtcrème.”

Wat vindt u het mooiste aan uzelf?

„Mijn figuur, ik zie er nog best goed uit voor mijn leeftijd. Als puber ben ik een korte periode lekker mollig geweest, maar uiteindelijk ben ik die kilo’s heel geleidelijk kwijtgeraakt. Echt dik was ik nooit, omdat bewegen altijd een rode draad is geweest in mijn leven.”

Waarmee bent u minder blij?

„Dat mijn haar steeds dunner wordt. Best vervelend, maar het is nou eenmaal een familiekwaal. Ik schaf gewoon een pruik aan als je echt op mijn hoofdhuid gaat kijken. Het liefst eentje met krullen, haha. Dat heb ik altijd mooi gevonden. Natuurlijk vind ik het vervelend dat mijn haar niet meer is wat het geweest is, maar ik realiseer me ook dat er belangrijkere dingen zijn in het leven.”

Waarmee complimenteren mensen u?

„Mijn fitheid en zorgzame karakter, soms sla ik daar zelfs een beetje in door. Ik ben altijd bezig met een ander en vergeet mezelf dan een beetje.”

Bent u waar u had willen zijn?

„Zeker, ik heb niks te klagen. Ik heb nooit een bepaalde doelstelling gehad in het leven en probeer gewoon het beste van iedere dag te maken. Ik ben blij met mijn kinderen, man en sport. Ik heb fantastische mensen om me heen die veel om mij geven. Een aantal van mijn sportschoolmaatjes gaan zelfs mee naar Amerika om mij te steunen tijdens mijn CrossFit-wedstrijd. Welke andere sportschool heeft zulke hechte leden? Ik vind het heel bijzonder.”

Wat houdt u jong?

„Ik blijf jong door midden in het leven te staan. Ik ga naar leuke concerten, theatervoorstellingen en musea. Ook blijf ik leergierig en in beweging. Zo heb ik sinds kort het fotograferen opgepakt. Ik zet allerlei mooie vogeltjes bij mij in de buurt op de foto. Men roept te snel dat ze ergens te oud voor zijn. Ik vind dat onzin. Alles is nog mogelijk! Ik ken mensen die op hun tachtigste nog een computer aanschaffen. Het blijft altijd belangrijk om nieuwe dingen uit te proberen.”

Heeft u een levensles?

„Je bent nooit te oud om iets te leren. Ik had mijn leven twintig jaar geleden ook heel anders voorgesteld, maar door nieuwe dingen te proberen heb ik van alles geleerd. Je kan van iedereen wat opsteken. Natuurlijk pik je op een gegeven moment dingen minder snel op. Ik merk ook dat mijn concentratievermogen flink achteruit is gegaan, maar dat betekent niet dat ik het niet meer probeer. Nu duurt het misschien iets langer, voordat ik iets doorheb. Dan heb ik het tenminste geprobeerd, toch!?”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar a.de.groot@telegraaf.nl.