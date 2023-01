’Bebloed smeekt hij de prins om een knuffel’

En toen waren er nog maar acht mannen die strijden om het hart van prins Diego. Acht ’echte mannen’ om in de woorden van Cyrano te spreken. En deze mannen hebben het ontbijt nog niet achter de kiezen of ze moeten van de prins alweer opdraven voor een sportsessie in de tuin. Je zou Torso Theo bijna vergeten. Gaan ze sporten, ligt spierbundel Theo nog steeds gevijld met corona in bed. En terwijl mijn ogen alleen maar gericht zijn op het minuscule sportbroekje van de prins, krijgt Edo even een stang met twintig kilo aan gewichten tegen zijn onderlip. Goedemorgen! Iemand anders was blijkbaar ook afgeleid.

Preuts

Bebloed en wel smeekt deze arme jongen of de prins hem een knuffel wil geven. Toestemming vragen voor een knuffel. In welk televisieprogramma zijn we beland?! Prince Charming is toch een datingprogramma waarin verschillende mannen elkaar aftasten en onderzoeken of er liefde kan ontstaan? Daar horen in mijn ogen minimaal knuffels bij en ik weet zeker dat het grootste deel van de cast minder preuts is dan ze zichzelf voordoen. Toch lijkt het vragen om een knuffel – gaap – een beetje de rode draad te zijn in de eerste vijf afleveringen. En mede daardoor wordt er nog weinig geflirt. Wederom een grote gaap.

Diezelfde dag staat er eindelijk weer een groepsdate op de planning en dit keer in een club. De VIP tickets van de prins, staan dus letterlijk voor VIP. Joey wordt door Diego uitgekozen en de overige jongens wijzen Davin aan voor een een-op-een momentje tijdens het uitgaan. En Davin – je weet wel die ene deelnemer die nogal hart van stapel liep – wordt er zelfs emotioneel van…

Daggeren

De prins is de kroeg nog niet binnen of Temptation-Jeremy maakt zijn eerste move. Hoppa. Niet iedereen kan zijn aanpak waarderen. Toch Cyrano? Maar ik als kijker word hier blij van! In plaats van steeds toestemming vragen om een knuffel, gaat Jeremy gewoon lekker een potje ongevraagd daggeren. I love it. En zo klaren de echte verleiders van Temptation Island dat klusje natuurlijk ook.

Tijdens de een-op-een date tussen Diego en Davin gaan de twee mannen meteen de diepte in. Het dreigt weer even een sollicitatiegesprek te worden, maar Davin vraagt waarom de prins hém een dasspeld heeft gegeven. Heel goed. En waar ik dan even denk dat het de goede kant op gaat, vraagt óók Davin om toestemming voor een knuffel. Daar gaan we wéér.

De eerste kus

Joey zoekt wél de grenzen op en heeft voor de prins een armbandje met de coördinaten van Kreta gekocht. Hoe schattig! Beiden worden zelfs emotioneel als ze naar elkaar kijken. En dan vraagt de prins of hij een romanticus is. Hallo?! Wat denk je zelf. Ik zie duidelijk dat ze elkaar leuk vinden. En er wordt gezoend! Go Joey! De eerste kus. De sfeer is in de bar uiteraard meteen tot onder het nulpunt gedaald. De muziek is zelfs uit. En alle mannen hangen vervolgens bij terugkomst aan hun lippen. Rajeen vat het even goed samen: ’Ze hebben gezoend en dat is bevallen.’

Cyrano zit duidelijk in het programma voor de heerlijke oneliners. Hij noemt de prins zelfs al ’zijn man’. Oh ja, en uiteraard voor de shots in zijn ondergoed. Geen grap, in iedere aflevering is er wel beeld van hem met ontbloot bovenlichaam. Mij hoor je trouwens niet klagen, hoor. Maar OMG! In het volgende shot – uiteraard weer halfnaakt – zie ik dat Cyrano slaapt met een knuffel. Natuurlijk een tijger en geen versleten teddybeer. Maar deze knuffel in bed maakt hem zelfs nóg sexyer. Deze vent komt ook overal mee weg…

Hoogtevrees

De volgende dag worden Joep en Edo uitgenodigd op een date. De prins komt letterlijk aanvliegen aan een gemotoriseerde parachute. Heerlijk bedacht dit, productie. Dit is nog eens een opkomst, vergeet dat witte paard. Die reactie van Joep als hij hoort dat ie ook een rondje mag vliegen is echt goud waard, zo schattig: hij springt letterlijk een gat in de lucht! Totdat hij hoort dat de ander met Diego op het strand blijft, dan staat-ie ineens niet zo hoog meer te springen. Edo offert zich wel op om als eerste te vliegen.

Wanneer Edo de lucht in vliegt blijven Diego en Joep samen achter en nemen alle ruimte voor openhartige gesprekken. Zo zegt Joep dat hij zichzelf heeft aangeleerd om naar de billen van vrouwen te kijken, om zijn geaardheid te verbloemen. Heel dapper hoe hij zich ook nu weer kwetsbaar opstelt. Edo maakt ondertussen 46 loops in de lucht en de beste man blijkt nog hoogtevrees te hebben ook. Ik snap dat Joep zijn date met Diego dan, ondanks zijn kwetsbare verhaal, als vluchtig ervaart. Hadden ze trouwens geen parasol moeten hebben tijdens hun dates?! Die mannen verbranden daar levend op het strand en zweten zich duidelijk kapot.

Fittie

Meanwhile in de Palazzo wordt Joey aan een kruisverhoor onderworpen. Dertig graden en een strak blauwe lucht of niet. Niemand ligt aan het zwembad. Het geduld bij de mannen is op. Ze willen allemaal de sparkle die Joey voelt. „Ik ga niet vechten voor de liefde”, aldus Rajeen. Kan iemand hem even vertellen dat niet híj maar Diego de prins is?! Het potje 30 Seconds (love it!) mondt vervolgens uit in een fittie tussen Rajeen en Cyrano. Hij vindt Cyrano nogal intimiderend, maar heeft dus duidelijk nog niet gezien dat deze ’leider van de groep’ met een knuffeldier slaapt…

Bij terugkomst in de villa hangen de overgebleven jongens aan de lippen van Edo en Joep. Van de samenvatting van hun stranddate heb ik helaas niets gehoord, ik heb namelijk alleen maar oog voor die lelijke trui van Jeremy. Het lijkt wel een kersttrui. En dat op Kreta in hartje zomer.

Sparkle

’s Avonds staat er weer een nieuwe ceremonie op de planning. De prins heeft dit jaar ook nooit rust. De eerste die een dasspeld krijgt is Torso Theo, in z’n pak op het balkon. Hij mag zijn verblijf in quarantaine verlengen en kan z’n pak weer verwisselen voor z’n pyjama. Rajeen krijgt vervolgens een dasspeld omdat hij met Edo mee naar het ziekenhuis ging, Rajeen zag dit duidelijk niet aan komen en vraagt vervolgens aan de prins of hij ’m een knuffel mag geven. Kijk die vraag zagen wij dan weer wél aankomen. Maar lieve Rajeen, je weet inmiddels toch wat de prins vindt van mannen die te veel hun best doen?

Davin mag helaas zijn das inleveren. De prins voelt de sparkle niet. Ook Jeremy mag zijn koffer pakken. Edo krijgt de laatste dasspeld, maar blijft verslagen achter. Hij snapt de feedback van de prins helaas niet. Hoezo kan de prins zichzelf niet zijn, omdat Edo heel lief en romantisch is? En hoe kan Edo zichzelf nog zijn met deze wetenschap?

Tongworstelen

Volgende week wordt alle preutsheid (thank God!) in één klap van tafel geveegd! De tweede zoen. Én de derde zoen. Hoppa! Zowel Cyrano als Rajeen gaan lekker tongworstelen met de prins. En alsof dat nog niet alles is, komt er óók een sleepover: de prins blijft slapen. Wat heerlijk dit seizoen! Dan werd er tot mijn grote ergernis dus steeds om toestemming voor een onschuldige knuffel gevraagd, maar bij een zoen gaat er duidelijk zonder te vragen meteen de snuit erop. Kijk. Zo zien we het graag. Het seizoen is eindelijk echt begonnen!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.