Op deze manier kun jij al je angsten overwinnen!

Durfal Sabine heeft eigenlijk amper angsten: ze rijdt motor, houdt van kitesurfen en gilt niet als ze insecten ziet. Marieke is juist een held op sokken en je moet haar vooral niet laten schrikken met een muis. Hoe kan het dat sommige mensen meer angsten ontwikkelen dan anderen? En hoe kom je het beste van die angsten af? Dat bespreken Marieke ’t Hart en Sabine Leenhouts in een nieuwe aflevering van de podcast Zo Doet Zij Dat. Ze bellen met psychiater Esther van Fenema, die uitlegt waar angsten vandaan komen en wat de beste methode is om angsten te overwinnen. Verder spreken ze ex-militair Sander Aarts, bekend van Special Forces Vips, die angst recht in de ogen aankeek tijdens zijn tijd als militair.