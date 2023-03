’Had ik maar nooit uit de winkel gestolen’

„Ik ben getrouwd en de trotse moeder van een dochter van vier en een zoontje van één. Een heerlijk stel, maar wat zijn kinderen duur. Tot een jaar geleden werkte ik drie avonden per week als schoonmaakster in het gemeentehuis. Met dat beetje extra geld konden we nét rondkomen, maar af en toe ergens een broodje halen of een nieuw speelgoedje voor de kinderen was al een luxe. Ik moet daarom bekennen: ik ben weleens expres ‘vergeten’ iets af te rekenen bij een kinderkledingwinkel.

De eerste keer stond ik buiten de winkel te neuzen in het kortingsrek. Het truitje dat ik leuk vond, legde ik op mijn zoontje in de buggy. Ja, die kleur paste bij hem. Binnen vond ik nog wat afgeprijsde pareltjes. Pas na het afrekenen zag ik dat truitje van buiten nog in de buggy liggen.

Ik twijfelde, maar besloot het te laten liggen. Terwijl ik de winkel uitliep, klopte mijn hart in mijn keel, maar ik kwam ermee weg. Ik heb het tot mijn grote schaamte daarna nog een paar keer gedaan. Ik kon dat geld eigenlijk niet missen, maar deze winkelketen wel, rechtvaardigde ik mijn daden.

Mailtje

Een paar maanden geleden mocht ik op gesprek komen bij een nogal elitaire kinderopvang, een dorp verderop. Ooit had ik een opleiding in die richting gedaan. Het betaalde véél beter dan mijn schoonmaakwerk. Het gesprek verliep heel goed. ‘Ik mag officieel nog niks zeggen, maar ik denk dat ik je volgende week wel weer zie,’ zei de bedrijfsleidster bij het afscheid bij de deur.

Terwijl ik mijn fiets pakte, zag ik dat de vrouw van de kinderopvang aangesproken werd door een moeder, die net haar zoontje had opgehaald. Ze kwam me vaag bekend voor, maar ik wist niet waarvan. Smoezend keken ze mijn kant op, maar ik was te opgetogen om er iets van te denken. Ik had een nieuwe baan!

Thuis trok ik een fles wijn open om het te vieren. Dat konden we straks misschien weer wat vaker doen. Twee dagen later kreeg ik een mailtje van de kinderopvang. Mijn hart maakte een sprongetje. Maar toen ik het bericht las, zonk de moed me in de schoenen. Iets over een ‘andere sollicitant die beter met onze idealen matcht’. Idealen? Daar hadden we het helemaal niet over gehad.

Vertrouwen

Ik belde de bedrijfsleidster en kreeg een vage uitleg, daarom eiste ik min of meer dat ze eerlijk tegen me was. Toen kwam het hoge woord eruit. Ze zei: ‘We hebben iets gehoord over je, waardoor we je helaas niet in dienst kunnen nemen, want we willen ons personeel echt voor honderd procent kunnen vertrouwen. Ik denk dat je zelf wel weet waar het over gaat.’

Spijt

Mijn adem stokte. Daar kende ik de moeder bij de opvang dus van. Zij kwam ook vaak in die kinderkledingwinkel... had ze mij op stelen betrapt? Toen mijn man thuiskwam, zag hij dat ik had gehuild. Ik vertelde hem dat de baan toch niet doorging. ‘Er was iemand met meer ervaring,’ snikte ik. Wat de echte reden is, neem ik mee in mijn graf. Dit zou hem zo tegenvallen van mij... Had ik maar nooit gestolen!”

De rubriek ’Opgebiecht’ is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

