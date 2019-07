Hoe een onschuldige steen Jolanda een horrorvakantie bezorgde

Ⓒ Eigen beeld

Jolanda (52) en haar man vertrekken in 2016 vol goede moed naar Lago Maggiore in Italië. Tijdens een wandeling gaat het flink mis. Jolanda struikelt met haar onderbeenprothese - haar been moest in haar tienerjaren worden geamputeerd vanwege een aangeboren botafwijking - en ziet haar vakantie veranderen in een ware nachtmerrie. "Het ziekenhuis was geen pretje: de bedden stonden zowat tegen elkaar aan en aan de andere kant van de kamer lag een man dood te gaan."