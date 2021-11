Miranda (26) is veganist: ‘Soms mis ik de appeltaart van mijn vriend’

Wat is jouw leefstijl?

„Doordat ik vegan leef is mijn leven een stuk gezonder geworden. Ik eet veel groente en fruit op een dag, daardoor heb ik veel meer energie. Voordat ik besloot veganist te worden, sloeg ik vaak mijn ontbijt over of haalde ik een croissant en koffie to go. Achteraf gezien haalde ik daar geen voedingsstoffen uit die mij energie gaven. Ik was vaak moe en dat kwam puur door wat ik at. Als vegan eet ik niet alleen geen dierlijke producten, maar gebruik of draag ik die ook niet. Kleding met wol erin verwerkt of leren schoenen koop ik niet meer. Ik heb het nog wel in huis van de tijd dat ik nog niet als veganist leefde, het is zonde en niet milieubewust als ik dat nu weg zou gooien. Ook bij verzorgingsproducten als make-up en shampoo let ik op of het wel vegan is.

Mijn leefstijl voelt niet als dingen moeten en niet mogen. Ik wil dit graag en het gaat ook vanzelf. Hoe mooi ik een kledingstuk ook vind, als er een dierlijk product in verwerkt is koop ik het niet. Ik heb mijn principes.”

Hoe heb je dat bereikt?

„Voordat ik als vegan ben gaan leven was ik al een tijdje vegetariër. Ik vond het zielig voor de dieren en besloot om mijn vlees te vervangen door vleesvervangers. Op mijn zuivelinname lette ik sowieso al, vanwege mijn acne. Het veganisme is er eigenlijk langzaam ingeslopen. Ik begon me te verdiepen in recepten en ben veel veganisten op Instagram gaan volgen. Toen ik nog bij mijn moeder woonde, kookte ik apart voor mezelf. Hierdoor heb ik heel goed leren koken en weet ik dat wat ik eet heel voedzaam is. Dat ik nu als vegan leef is vooral vanwege gezondheidsredenen, al speelt het milieu en het niet willen eten van dieren ook mee.”

Ben jij blij met je gewicht?

„Veganisme is geen dieet om af te vallen, maar meer om je gezond te voelen. Het kan wel helpen bij gewichtsverlies, omdat je puurder eet. Maar het maakt qua calorieën bijvoorbeeld niet uit of je normale chocolade eet of dat je de vegan variant daarvan neemt. Ik ben wel bezig met mijn gewicht, maar meer om mijn gezondheid en niet omdat ik af wil vallen.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Soms sport ik wel vijf keer in de week, het is echt een uitlaatklep en ik krijg er veel energie van. Ik fitness in de sportschool en doe verschillende soorten dans als salsa en Latijns-Amerikaanse dans. Daarnaast werk ik in een bakkerij van een supermarkt, dat is ook best intensief.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Zelf drink en rook ik niet. Niet alle alcohol is vegan. Er bestaan wel vegan wijnen, deze koop ik voor bezoek dat wel graag een wijntje drinkt.”

Gebruik je medicijnen of voedingssupplementen?

„Ik slik vitamine B12, voor de aanmaak van rode bloedcellen. Vitamine B12 zit alleen in dierlijke producten. Omega 3 algenolie slik ik voor de werking van mijn hersenen. Ik neem niet de visolie variant, omdat deze niet vegan is. Als laatst slik ik de vegan variant van vitamine D, vooral rond deze tijd van het jaar wanneer er minder zonlicht is. In de reguliere vitamine D supplementen zit vaak schapenwolvet, dit is dus niet vegan. Laatst heb ik bloed laten prikken, omdat ik nieuwsgierig was of ik tekorten zou hebben. Het bleek dat dat niet zo was en dat alles er heel goed uitzag.”

Wat is jouw gouden tip?

„Mijn tip voor mensen die ook vegan willen gaan leven is om veel dingen uit te proberen en te doen wat goed voelt. Je moet het niet gelijk helemaal goed willen doen. In het begin is het nog zoeken naar welke producten je wel en niet kan eten. In de supermarkt staat op een product vaak wel aangegeven of iets vegan is, maar ook dat klopt soms niet. Als je naar de ingrediënten kijkt staan vaak de dierlijke producten dikgedrukt. Ook is het goed om je te verdiepen in e-nummers, via het internet kun je snel en makkelijk vinden of een bepaald e-nummer vegan is of niet.”

Merk je dat je anderen inspireert?

„Jawel, maar alleen de mensen die ervoor open staan. Zij vragen bijvoorbeeld om vegan recepten, omdat ze zelf ook wat bewuster bezig willen zijn met eten. Ik begin bij vreemden niet zomaar over mijn veganistische leefstijl. Maar ik merk wel dat steeds meer mensen het erover hebben, het wordt steeds populairder. Dat ik als veganist leef is mijn persoonlijke keuze, ik vind dat iedereen moet doen wat hij of zij zelf wil. Mijn vriend eet bijvoorbeeld ook gewoon kwark en kip. Ik denk wel dat het goed is om je invoeding te verdiepen, het is toch je brandstof. En ik weet zeker dat plantaardige voeding een goed hulpmiddel kan zijn bij gezondheidsklachten.”

Is er iets dat je mist sinds je als vegan leeft?

„Er zijn wel wat dingen waarvan ik soms denk: jammer dat ik dit niet meer mag eten. Mijn vriend is bakker en hij verkoopt heerlijke appeltaart, maar daar zit roomboter in. Die kan ik dus niet meer eten, maar hoe langer ik dit soort producten niet meer eet, hoe minder zin ik erin krijg.”

Advies Voedingscentrum

Woordvoerder Anne Lutgerink van het Voedingscentum zegt het volgende over een veganistisch dieet:

„Als je kiest voor een veganistisch dieet neem je helemaal geen dierlijke producten. Dat betekent geen vlees, vis, zuivel en eieren. Wanneer je voor het eerst een honderd procent plantaardig voedingspatroon aanhoudt, is het belangrijk om naar een diëtist te gaan. Een diëtist kijkt echt naar je individuele behoeftes. Wanneer je zelf begint met een veganistisch dieet, kun je namelijk makkelijk tekorten opbouwen. Het kan dan voorkomen dat je onvoldoende eiwit, ijzer, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B12 en calcium binnenkrijgt. Vitamine B12 zit bijvoorbeeld alleen in dierlijke producten, dus wij raden aan om vitamine B12 bij te slikken als je helemaal geen dierlijke producten eet. Het lichaam kan onder invloed van zonlicht vitamine D aanmaken, maar vitamine D zit ook in eten, zoals vette vis en met lagere gehaltes in vlees en eieren. Wij raden bij een veganistisch dieet dus ook aan om vitamine D te slikken.

Meer plantaardig en minder dierlijk eten is goed voor je gezondheid en het milieu. Het verlaagt je bloeddruk en het verkleint het risico op hart- en vaatziekten. Het overgrote deel van Nederland eet te veel vlees. Het advies is om 500 gram per week te eten, maar de gemiddelde man zit al snel aan de 800 gram per week, en dat terwijl veel vlees eten de kans op darmkanker en diabetes type 2 kan verhogen. Je zou dus kunnen stellen dat een gevarieerd vegetarisch dieet de gezondere optie is. Of een volledig plantaardig dieet ook de betere optie is, is nog niet onderzocht. We weten echter wel dat het niet ongezond is als je ervoor zorgt dat je gevarieerd eet en geen tekorten opbouwt.”

