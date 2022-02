Merin (33) heeft een relatie met een asielzoeker: ’Ik was op slag verliefd’

„Mijn vriend Sharif is met zijn broers gevlucht uit Afghanistan. Ze hebben herhaaldelijk geweigerd toen ze gerekruteerd werden door de Taliban. Dat resulteerde in doodsbedreigingen. Inmiddels zijn ze al zeven jaar in Nederland, maar nog steeds zonder verblijfsvergunning.

Op slag verliefd

Mijn relatie was net ten einde en ik was helemaal niet op zoek naar een nieuwe partner. Ik blogde en zat in die tijd veel op Instagram. Toen kreeg ik een bericht van Sharif, want hij kwam mijn profiel tegen via een hashtag over gezond eten, daar waren we allebei mee bezig. We begonnen te chatten en na twee weken vroeg hij of ik eens samen koffie wilde drinken. Ik vond het prima en dacht dat er een vriendschap kon ontstaan. Maar toen ik hem aan zag komen lopen, was ik op slag verliefd. Nu zijn we al meer dan drie jaar samen.

We hebben een LAT-relatie. Hij komt naar mij toe in de weekenden, op feestdagen of als ik niet hoef te werken. Op dit moment wil hij nog niet bij me wonen, omdat dat voor hem oneerlijk voelt. Hij heeft namelijk geen werk en hij wil absoluut niet dat mensen denken dat hij alleen met mij is om een verblijfsvergunning te krijgen door te trouwen of om gratis te leven. Pas als hij een baan heeft, kijken we verder.

Pro-actief

Sharif helpt in het huishouden als hij hier is. Hij brengt het vuilnis weg zonder dat ik daarom vraag, hij pakt onderhoudsklussen op die nog gedaan moeten worden, stofzuigt… We koken om de beurt. Sharif maakt heerlijk Afghaans eten, zoals kabuli pulao of bolani. Hij houdt erg van pasta, dus dat maak ik voor hem.

Als we klaar zijn met eten, doen we samen de vaat. Hij is erg pro-actief: als hij iets ziet dat schoongemaakt moet worden, gaat hij er meteen mee aan de slag. Hiervoor had ik een partner die veel minder deed in het huishouden. Daardoor waardeer ik Sharif nog meer.

Ik ben niet zo van een vaste rolverdeling. Taken aan elkaar geven, daar krijg ik altijd een beetje jeuk van. Sharif en ik hebben veel voor elkaar over en ik hoop dat dit zo blijft, zonder dat het als een verplichting gaat voelen.

Geld

Ik ben beleidscommunicatieadviseur in loondienst voor 32 uur per week. Daarnaast ben ik zelfstandig business- en transformatiecoach. In totaal werk ik ongeveer 50 uur per week. Een groot deel van mijn eigen bedrijf heb ik geautomatiseerd, waardoor het aantal uren soms lager uitvalt. Per jaar verdien ik rond de 70.000 euro bruto. Ooit had ik een mentor die zei: ’Je hebt nooit een gebrek aan geld. Je hebt alleen een gebrek aan creativiteit om geld naar je toe te laten stromen.’ Dat drijft mij tot het uiterste van mijn ambitie, op een goede manier.

Ik woon op mezelf in een huurwoning en daar betaal ik alles voor. Onvermijdelijk betaal ik ook wat voor Sharif, al vraagt hij daar niet om. Hij wordt er soms zelfs een beetje boos om, maar ik doe het graag. Ik ben erg van het zorgen, voor mezelf en voor anderen. Helaas krijg ik soms te maken met vooroordelen van anderen. Ik hoor dan van familie of vrienden: ’Oh, een Afghaan? Mag je dan nog wel zelfstandig naar buiten en met andere mannen praten?’ Wat een onzin. Sharif is juist erg galant en open-minded.

Toekomst

Sharif kan nu nog niet werken omdat hij geen verblijfsvergunning heeft, maar hij doet vrijwilligerswerk, helpt vrienden in hun winkels en heeft in Nederland twee mbo-opleidingen afgerond. Hij zegt altijd: ’Als ik niets doe, word ik gek.’ Sharif houdt van mensen, daarom wil hij graag bij de politie in de toekomst. Anders lijkt het hem leuk om ambulancebroeder te worden. Zodra hij werk heeft, willen we allebei graag gaan samenwonen.

Ik houd me veel bezig met de asielaanvraag. Ik ben de zaak ingedoken en heb de dossiers van Sharif en zijn broers opnieuw samengesteld. Nu sta ik er hoopvol in: de uitspraak móet wel positief zijn volgende keer. Dat kan niet anders. Het vergt alleen veel geduld en dat is moeilijk.”

Wil jij ook vertellen wie bij jou wat doet? Laat het dan weten via oproep@vrouw.nl.