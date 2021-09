Gwen van Poorten: ’Volgens de huisarts was ik opgebrand’

Video

‘Dit verdient Matthijs van Nieuwkerk niet!’

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week over het opvallende presentatiedebuut van Rob Kemps (Snollebollekes) en de tranen van Matthijs van Nieuwkerk. Jan sprak ook met de mo...