Waarom houden we ons niet aan de coronamaatregelen?

Eigen schuld...

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat dit grotendeels onze eigen schuld is. Er werken steeds minder mensen thuis, we hebben te veel sociale contacten en we gaan massaal naar niet-noodzakelijke winkels op drukke dagen.

Maar dat is nog niet alles, meldt De Telegraaf. Na een reis uit een risicoland geldt het dringende advies 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Het overgrote deel (70,5 procent) houdt zich daar niet aan. Ook bij klachten die kunnen duiden op corona, zoals hoesten en snotteren, gaat het merendeel (68,2 procent) gewoon nog naar het werk of de supermarkt in. Na een melding van de GGD dat er nauw contact is geweest met iemand bij wie corona is vastgesteld, blijft maar 41,4 procent van de mensen thuis. Zelfs bij wie zelf het coronavirus is vastgesteld, mengt nog altijd 17,8 procent van de mensen zich onder anderen.

Dat is zorgelijk, schrijft minister De Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Immers: „Isolatie en thuisquarantaine zijn essentiële onderdelen van de aanpak tegen de verspreiding van het coronavirus.” Zoals de bewindsman dinsdagavond tijdens de persconferentie zei: „De overdracht van het virus begint en stopt met ons gedrag.” Het kabinet sluit dan ook niet uit dat de maatregelen nog voor kerst weer aangescherpt zullen worden.

Praat mee

