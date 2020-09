Myrthe: Over een miskraam moet je eerlijk kunnen zijn

Myrthe, Jeroen en Finnin met het vruchtje Ⓒ VI-Photography

9 weken was Myrthe (33) in verwachting toen twee maanden geleden het hartje stopte met kloppen: een miskraam. Erover praten vindt ze nog lastig, want stelt ze zich niet aan? Samen met haar man Jeroen (40) liet ze foto’s maken van het vruchtje en met een blog* probeert Myrthe nu het taboe dat op een vroege miskraam lijkt te rusten, te doorbreken.