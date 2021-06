Expositie over mode in de oorlog: bont van muizen, schoenen van stro

De expositie laat zien hoe creatief vrouwen waren in de oorlog.

Van exclusieve mode was in de Tweede Wereldoorlog uiteraard geen sprake. Textiel was op de bon en de mensen hadden wel wat anders aan het hoofd dan kekke jurken en vlotte jasjes. Toch probeerde men er het beste van te maken en creatief te werk te gaan. Het resultaat van al die ijver is nu te zien bij Nationaal Monument Kamp Vught.