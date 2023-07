Daghoroscoop 14 juli - Sterrenbeeld Steenbok: Zelfvertrouwen is belangrijk!

VANDAAG JARIG

Als je diegene nog niet hebt gevonden, blijf dan toch op zoek naar de ideale partner. Het staat vast dat je die vindt, maar misschien niet op de manier die jij verwacht. In de loop van het jaar neemt jouw interesse toe voor filosofie en religie. In jouw carrière kun je dit jaar een piek beleven.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Je hebt morgen spijt als jij je vandaag te buiten gaat aan alle goede zaken des levens. Ruzie is onvermijdelijk als je de laatste dagen meer tijd doorbrengt met vrienden dan in de schoot van de familie. Luister als iemand zijn hart lucht.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Probeer geen relaties te lijmen die daar nog niet aan toe zijn. Mensen hebben doorgaans een periode van afkoeling nodig. Een sociaal samenzijn kan goed uitpakken voor jouw carrière. Je bent nu zeer creatief, maar pas op met apparatuur.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Jij kunt wat afwezig zijn. Houd bezittingen goed in de gaten als je de deur uitgaat. Financieel zul je geen klagen hebben; jij kunt zelfs een extraatje tegemoet zien. Doe meer jouw best om gezond te blijven en let op jouw spijsvertering.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Wees vanochtend uiterst voorzichtig met geld. Het foutief invullen van formulieren kan frustrerende vertragingen opleveren. Jouw stemming zal in de loop van de dag verbeteren. Drink na het werk een glas met collega’s.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Door anderen jouw mening op te leggen zul je de mensen die anders jouw kant kiezen tegen je innemen. Veroorloof jezelf een uitspatting als je de laatste tijd spaarzaam bent geweest. Bezorg zelf aan huis wat ter bestemde plaatse moet komen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Je kunt onplezierige dingen over iemand horen en het zal moeilijk zijn deze informatie naast je neer te leggen. Kom op voor mensen die door de modder worden gehaald. Ga de confrontatie aan als vrienden het jou moeilijk maken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Geef niet te veel geld uit als je gaat shoppen, vooral niet als jij samen gaat met iemand die een gat in zijn/haar hand heeft. Ontspan voor een belangrijk gesprek; het werkt contraproductief als je je best doet om indruk te maken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Een erfenis of een familiestuk kan voor onrust zorgen. Het valt niet te zeggen wie er van de mensen die jouw pad kruisen voor je van belang is en wie niet. Houd lieden in de gaten die jouw naam willen gebruiken voor iets dubieus.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Emoties kunnen vandaag heel diep gaan, zeker als je verliefd bent op iemand met wie jij samenwerkt. Wacht rustig af hoe een en ander zich ontwikkelt. Geld dat jou toekomt kan op zich laten wachten. Stuur een mailtje.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Iemand met verkeerde bedoelingen kan tegen jou samenspannen, maar trek niet te snel conclusies. Anderen kunnen traag zijn met het geven van informatie. Het is van belang te tonen dat je over zelfvertrouwen beschikt.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Gebruik jouw energie liever productief dan te strijden tegen zaken die je toch niet kunt veranderen. Reken niet te veel op steun van een partner. Naarmate de dag vordert verbeteren de omstandigheden. Jouw liefdeleven komt tot rust.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Een juridische kwestie kan steeds meer een uitdaging worden. Win een tweede mening in als een advies jou in verwarring brengt. Hechte relaties blijven harmonieus; een romance stabiliseert. Verken jouw grenzen en twijfel niet.

