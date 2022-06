Dieneke (49) heeft een latrelatie: ’We hebben veel qualitytime met onze kinderen’

Twee huizen

„Ype en ik kennen elkaar al 40 jaar, maar 5 jaar geleden sprong de vonk pas echt over tijdens een spontane lunchafspraak. Sindsdien hebben we een latrelatie. Ype is 4 of 5 dagen in de week bij mij. De andere dagen van de week is hij gezellig bij zijn dochter en ben ik thuis met mijn twee kinderen. We hebben beiden een heel leuk huis in hartje Den Haag, maar komen in alle twee de huizen een kamer te kort om 3 pubers te huisvesten. Dit was de perfecte oplossing voor ons.

Dat we een eigen woning hebben, betekent natuurlijk ook dat we een eigen huishouden runnen. Daar heb ik veel meer tijd voor nu ik niet meer werk als jurist. Ik werk nog steeds fulltime voor ons bedrijf, maar ik hoef niet meer zoveel op locatie te werken. Ik werk meestal lekker vanuit huis en ik pak de stofzuiger of dweil gewoon in mijn middagpauze. Ype houdt niet zo van schoonmaken, hij heeft in zijn eigen huis een huishoudster. Al houdt hij het huishouden zelf ook wel bij.

Blinde vlek voor troep

Op de dagen dat Ype bij mij is, koken we om de beurt. Ype is meer van het gebraden vlees, terwijl ik het leuk vind om uit een kookboek te koken. We doen wel allebei onze eigen was, daar willen we de ander niet mee belasten. Pubers creëren immers al genoeg was.

Ik heb me erbij neergelegd dat pubers een blinde vlek hebben voor hun eigen troep, het komt zelden voor dat ze hun eigen kleding in (of op) de wasmand gooien. Voor ons is het grootste voordeel van de latrelatie dat we veel qualitytime met onze kinderen hebben. We spenderen de helft van de week met elkaar, dan zijn de kinderen bij hun vader of moeder, de andere helft van de week heb ik de volle aandacht voor mijn zoon en dochter.

Zakenpartners

Ype en ik zijn naast geliefden ook zakenpartners. Samen zijn we oprichters van een netwerk-app Great to Meet, waar mensen een digitaal visitekaartje aanmaken en zo precies weten wie zij kunnen aanspreken op netwerkevenementen of vergaderingen. Eigenlijk is het zakelijk daten!

Het is ontzettend leuk om samen te werken, we kunnen alle successen met elkaar vieren. Maar we letten er ook op dat we samen lol blijven maken. Als we even moeten ontsnappen aan onze werkrelatie duiken we samen de stamkroeg óf de sportschool in.

Aanbiedingen

Omdat ons bedrijf nog in de startfase zit en de app gratis is, ben ik voorzichtig met geld. We kopen boodschappen die in de aanbieding zijn en ik koop geen dure kleding meer. Ype werkt dubbel, hij is namelijk ook nog projectontwikkelaar. We hebben geen gezamenlijke rekening, behalve die voor ons bedrijf. Uitjes betalen we om en om, dat vinden we gewoon fijn.

De kinderen

Onze kinderen zitten in dezelfde leeftijdsfase, maar wij bemoeien ons niet met elkaars opvoeding. Zij hebben al een vader en moeder, daar hebben ze geen derde ouder bij nodig. We hebben daar nooit afspraken over hoeven te maken, we denken daar helemaal hetzelfde over.

We gaan wel met alle kinderen samen op vakantie, ze vinden elkaar gelukkig ontzettend aardig! Het moment dat ze uitvliegen komt ook steeds dichterbij. Dan zouden Ype en ik heel graag samenwonen, waarschijnlijk in mijn huis!

