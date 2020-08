10 redenen waarom ik me aan de coronaregels blijf houden

Marianne benoemt vooral de 1,5 meter-regel. Maar ik wil het graag uitbreiden. Want dat is niet de enige regel waaraan ik me namelijk strikt houd. Ik houd ook rechts op straat. Inderdaad, ik ben die halve gare die met een grote boog om jou en je vrienden heenloopt terwijl jullie me daar luidruchtig om uitlachen. En daar heb ik zo mijn redenen voor. Hier zijn er tien.

1. Laag houden

Ik denk dat we wel kunnen stellen dat het werkte toen we ons allemaal strikter aan de regels hielden. Het aantal coronagevallen daalde, terwijl dat momenteel weer stijgt. Tuurlijk, het klopt dat er nu ook meer wordt getest - en er ’dus’ ook meer besmettingen worden gesignaleerd - maar ook het aantal ziekenhuisopnamen gaat iets omhoog.

2. Houden zo

Ik besef ook wel dat de cijfers op dit moment nog niet echt onrustbarend zijn. Daarom zou ik ze ook graag zo laag houden. Ik zie er het nut niet van in om te gaan testen hoeveel rek erin zit.

3. Schuldig

Feit is: er gaan mensen dood aan corona. En ja, dat gaan ze ook als ze onder een auto lopen. Daarom houd ik me aan de maximum snelheid en rijd ik nooit door rood. Ik ben liever niet schuldig aan iemands overlijden en zelfs zonder verschijnselen te hebben, kan ik het virus bij me dragen.

4. Baat het niet...

Ik zie eigenlijk geen enkele reden waarom ik me er niet aan zou houden: het kost me niks; geld noch inspanning. Kleine moeite om die 1,5 meter te bewaren en rechts te lopen. Baat het niet, dan schaadt het niet.

5. Geen angst

Nee, het heeft níet te maken met een ongefundeerde angst die me is aangepraat door een overheid die ons graag in de tang wil houden. Ik zou niet weten waarom die dat zou willen namelijk. Ik verzand liever niet in complottheorieën. Die kosten me veel teveel energie en voor je het weet sta je bekend als ’die gekkie van nummer 42’.

6. Niet naïef

Er zijn landen waar de regels minder strikt zijn (Zweden) en waar de cornonacijfers ongeveer gelijk zijn aan die van ons. En er zijn landen waar de regels veel strikter zijn of waren (Italië, Spanje, VS) en de cijfers de spuigaten uitlopen. Dat lees ik ook. Zo zijn er ook landen waar een goede gezondheidszorg is en weinig armoede (Zweden, Nederland) en landen waar veel meer mensen in armoede leven en nooit naar een ziekenhuis kunnen (Italië, Spanje, VS). Ik ben niet naïef.

7. Blij

Ik ben heel blij dat de horeca weer open is, dat ik een kopje koffie kan drinken op een terras, en ik vind het helemaal geen probleem om mijn contactgegevens achter te laten. Dat deed ik voorheen ook als ik een reservering plaatste. In al die jaren heb ik nooit schade ondervonden van het op deze wijze delen van mijn gegevens.

8. Geweten

Heel veel mensen hebben zich enorm ingespannen om ons leven zo leuk mogelijk te houden. Restauranteigenaren, winkeleigenaren, sportschoolhouders etc. Ze hebben heel veel geld geïnvesteerd om weer open te mogen. Als het virus door onze opstandigheid weer oplaait, gaan ze alsnog failliet. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben.

9. Respect

En dan hebben we ook nog de zorgmensen die zich maandenlang uit de naad hebben gewerkt. Hoe moeten zij zich voelen als ze de hordes joelende mensen op een boot voorbij zien varen, de kuddes dronken pubers in de kroeg? Ik vind dat zij respect verdienen. En dat verdienden ze niet alleen in die eerste week - toen we met z’n allen stonden te klappen voor de zorg -, dat verdienen ze nog steeds. Nu meer dan ooit. Door feest te vieren in groepsverband, steek je een dikke middelvinger naar ze op. Vind je dat ze dat verdienen?

10. Verantwoordelijk

Ik houd de maatregelen in acht omdat ik vind dat we met z’n allen verantwoordelijk zijn voor een zo mooi mogelijke en veilige wereld. Om met Marianne Lenzen te spreken: ’dat maakt me niet zwak, dom of angstig. Het houdt me alert.’

Ik ben niet alleen bezig met mezelf, maar ook met anderen. Niet alleen met vandaag, maar ook met de toekomst. De coronaregels herinneren mij eraan dat je aanpassen om anderen te helpen, niet iets is om je voor te schamen: Heal the world, Make it a better place, For you and for me, And the entire human race.