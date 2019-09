’Hij heeft besloten om toch bij haar te blijven’

Lieve Sabine,

Ik schrijf deze mail in tranen want mijn geliefde heeft onze relatie verbroken. We waren drie jaar ‘samen’. Samen tussen aanhalingstekens want hij is namelijk getrouwd met een ander. Ik was de zogenaamde bijvrouw, maar hij heeft me al die jaren voorgehouden dat hij niet gelukkig was met zijn vrouw. En nu heeft hij besloten om toch bij haar te blijven en voor haar te gaan. En heb ik het nakijken. Ik zou graag van jou horen wat ik moet doen. Zal ik zijn vrouw inlichten over ons? Ik ben er zo kapot van dat hij me niet meer wil. Hij moet ook maar pijn voelen.

Sabine: „Volgens mij weet je inmiddels wel wat mijn standpunt hierover is. Een relatie met een gebonden man beginnen is wat mij betreft bij voorbaat al een slecht idee. Dus NEE! Je moet zijn vrouw hier niet in betrekken. Hij nam de beslissing om haar te bedriegen en als hij dat uiteindelijk aan haar zou willen vertellen dan doet hij dat zelf. Natuurlijk heb ik begrip voor jouw verdriet en ik kan me zelfs voorstellen dat je hem ergens ook wil laten voelen waar jij doorheen gaat. Maar je lost er niets mee op. Er worden alleen maar meer mensen in betrokken en je krijgt hem er zeker niet mee terug. Want stel je nou voor dat zij hem eruit trapt, geloof je dan echt dat hij met hangende pootjes bij jou aanbelt? Hij heeft je al jaren aan het lijntje gehouden en ik ben bang dat jij evenmin zijn Ware bent. Harde woorden, maar helaas waar het vaak op neerkomt. Ik wens je sterkte met je liefdesverdriet en hoop dat je binnenkort iemand tegenkomt die wel honderd procent voor jou gaat!”

