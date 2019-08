Corrina was verslaafd aan medicijnen: Het waren snoepjes voor me

Corrina is vatbaar voor verslavingen. Eerder was ze alcoholverslaafd, maar van die verslaving wist ze in 2003 af te kicken. Toen het een paar jaar later even niet zo lekker met haar ging, begon langzaamaan haar medicijnverslaving. En die ging van kwaad tot erger.

Psychiater

Corrina: "Van de psychiater kreeg ik diazepam (een rustgevend middel) en antidepressiva voorgeschreven en ik ging in therapie. Ook toen de therapie na een jaar stopte, bleef ik de medicijnen gebruiken. En ik ging steeds vaker diazepam slikken.

Zag ik dat er over een paar dagen storm kwam? Een pilletje erin, want ik ben bang voor storm. Had ik ruzie met iemand? Tablet innemen, want dan werd ik rustiger. Opzien tegen een verjaardag? Hop, snel een rustgevend medicijn slikken."

De weg kwijt

Maar het ging pas écht mis toen Corrina in 2013 ook de zware pijnstiller oxycodon in handen kreeg. "Ik had vreselijke pijn in mijn nek. Daarvoor kreeg ik oxycodon voorgeschreven. Maar de eerste keer dat ik het innam, raakte ik helemaal de weg kwijt.

Ik had om 09:30 uur een tablet ingenomen en ging naar de sportschool. Daar ging ik vooral heen voor de gezelligheid. Een beetje aan de bar kletsen en rustig aan op de loopband en wat fietsen. Maar toen ik na een uur op de loopband stond, sloeg de pijnstiller opeens in.

Bijwerking

Ik werd draaierig en besloot even naar de kleedkamer te gaan om te zitten. Daar vroeg iemand wat er met mij aan de hand was. Ik vertelde dat ik een nieuw medicijn voorgeschreven had gekregen, waarop de fysiotherapeut mijn huisarts belde.

Die vertelde dat dit een bijwerking kon zijn. Hij had tijdens het voorschrijven wel gezegd dat ik het rustig moest opbouwen, maar zoals dit insloeg had ik niet verwacht. Ik ben thuis op de bank gaan liggen en pas uren later werd ik wakker."

Bijsluiters

Corrina besloot de keer daarop een halve dosis te nemen en dat ging goed. Maar langzaamaan ging ze de doseringen opbouwen. Bijsluiters las ze niet. En dat haar medicijngebruik levensgevaarlijk kon zijn: daar stond Corrina niet bij stil.

Haar verslaving verergerde. "Op een gegeven moment nam ik negen oxycodon-tabletten op een dag. En dan nam ik nog twee tot vier pilletjes diazepam erbij, afhankelijk van wat er die dag gebeurde.

Stemmetje

Doordat je jezelf zo verdooft, denk je ook niet veel na over de gevolgen. Je verdooft als het ware je geest. Heel in de verte was er wel een stemmetje: 'Dit moet je niet doen.' Maar dat stemmetje negeerde ik, want ik was ook bang om met de medicijnen te stoppen."

Ook Corrina's omgeving had niets door. "Ik functioneerde gewoon. Als je verslaafd bent aan alcohol, word je op een gegeven moment dronken. Dat ziet je omgeving. Maar hoe meer pillen ik innam, hoe beter ik mij voelde. Dus niemand merkte dat het niet goed met mij ging."

Afkickverschijnselen

Toch besloot Corrina op een gegeven moment te stoppen met de pillen. "Er was een tweede kleinkind op komst. Ik besefte dat ik eerst pillen zou moeten innemen voordat ik kon oppassen.

Want zonder pillen kreeg ik afkickverschijnselen zoals hoofdpijn, trillen en misselijkheid. Maar ik wist ook wel dat ik zo onder invloed was van pillen, dat het onverantwoord was om op een baby te passen.

Vallen

Ik had ook een kleinkind van 3 jaar, maar toen hij een baby was, was mijn medicijngebruik bij lange na niet zo erg. En een peuter kan lopen en praten en bovendien was mijn man ook thuis. Ik had het idee dat ik wel kon oppassen op deze manier.

Maar het besef dat ik onder invloed moest oppassen... Want als ik de baby zou laten vallen ofzo, dan was het mijn schuld. Want mijn kind wist niet dat ik onder de medicijnen zat. Mijn tweede kleinkind was daarom de stok achter de deur om af te kicken."

Doodziek

In september 2017 stopte Corrina abrupt met alle medicijnen, iets dat overigens niet wordt aangeraden door artsen. "Ik ben een week doodziek geweest. Maar nu ben ik er vanaf. Ik weet inmiddels dat het niets oplost om je gevoel te verdoven met pillen." Trots: "En nu pas ik één keer in de week op mijn kleinkind."

