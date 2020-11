Marike runt een escortbedrijf: Mensen dreigen dat ik naar de hel ga

„Tijdens mijn studie Bedrijfskunde ontmoette ik een glamourmodel dat een high end escortbedrijf wilde starten. Die waren er bijna niet in Nederland. Zij zocht iemand die goed was met cijfers en mij leek het wel interessant, dus ging ik achter de schermen werken. Na twee jaar kocht ik haar uit en werd het mijn bedrijf, mijn kindje, en ik zou niets anders meer willen.”

„Niet iedereen begrijpt dat. Het heeft me zelfs vriendschappen gekost. Mijn vader en moeder stonden ook niet bepaald te springen, maar zijn inmiddels wel trots op mij als ondernemer. Wat mijn vriend ervan vindt? Het maakt hem niet uit, en waarom ook; ik veroordeel zijn werk bij de bank toch ook niet? Helaas moet ik me vaak verantwoorden dat ik in de escortwereld werk. In Nederland denken we vrijgevochten te zijn, maar dagelijks merk ik de afkeer.

Haatmails

Ik krijg haatmails, bedreigingen dat ik naar de hel ga en soms sturen ze een bijbel op om me ‘op het rechte pad’ te krijgen. Tien jaar geleden zou ik daar wakker van liggen, inmiddels niet meer. Sekswerk heeft nu eenmaal te maken met vooroordelen en misvattingen. Want lang niet alle sekswerkers worden gedwongen en lang niet alle escorts leven een glamourleven.”

„Een midweek Seychellen met een klant zit er weleens bij, maar dat zijn toch echt de krenten uit de pap. Aan de ene kant baal ik van de vooroordelen, maar aan de andere kant werkt het taboe juist in mijn voordeel. Het maakt het spannend en dus lucratief. Als het boeken van een escort net zo normaal wordt als het kopen van een brood, kan ik de tent wel opdoeken!”

Dit verhaal staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).