Daghoroscoop 18 februari - doe alcohol in de ban, Weegschaal!

Verwaarloos je gezondheid niet; zorg voor genoeg rust om je energie op peil te houden. Massage doet je goed als spieren of zenuwen gespannen raken; stop met een training zodra je pijn voelt of niet 100% in orde bent. Het is nergens voor nodig om je pijngrens te verleggen.

RAM

Houd je aan je eigen doelstellingen en plannen. Steek extra energie in persoonlijke plichten en laat anderen hun eigen boontjes doppen. Raak niet betrokken bij een groepsproject; het is niets voor je en levert bovendien niets op.

STIER

Aan gezelschap zult je weinig plezier beleven, dus laat je niet betrekken bij een veeleisend gebeuren later dit jaar. Neem vrij als er thuis veel werk ligt te wachten. Voel je niet schuldig als je wat tijd besteedt aan je eigen welzijn.

TWEELINGEN

Het kan onmogelijk zijn om met iedereen op goede voet te blijven, wat je ook probeert. Ga er niet van uit dat iedereen je aardig vindt of het met je eens zal zijn. Kies met zorg degenen die je voor je in moet nemen vanwege hun status.

KREEFT

Het kan moeilijker zijn dan anders om een groep mensen tot een consensus te brengen, dus bespaar je de moeite. Doe de dingen op je eigen manier. Wachten tot iedereen achter je gaat staan leidt tot stilstand en dus tot frustratie.

LEEUW

Fantasie en actie gaan hand in hand, waardoor dit een prima dag is om te laten zien waartoe je in staat bent. Wissel ideeën uit met collega’s en laat je inspireren door iemand op je vakgebied. Bewijs waar je voor staat als je gelovig bent.

MAAGD

Sta open voor de creatieve kwaliteiten van ondergeschikten en medewerkers. Heb vertrouwen in hun visie en talent door hen de hulpmiddelen te geven om iets tot stand te brengen wat je in je eentje nooit voor elkaar kunt krijgen.

WEEGSCHAAL

De zon richt zich op je werkplek en dagelijkse routine. Een geschikte dag om op dieet te gaan als je te zwaar bent. Kies liever voor gezonde kost dan voor een modieus dieet en doe suiker, koffie, fastfood en alcohol in de ban.

SCHORPIOEN

Het kan moeite kosten anderen te overtuigen, ook al weet je precies wat je wilt. Ze zullen tegenspreken en de dingen op hun eigen wijze willen doen. Streef liever naar samenwerking dan kwesties op de spits te drijven.

BOOGSCHUTTER

Activiteiten en details die je gezin betreffen kunnen je de komende weken aan het werk houden. Als je ter wille van je carrière je beminden hebt verwaarloosd, krijg je nu de kans dat recht te zetten en tijd in hen te steken.

STEENBOK

De kosmos besteedt de komende 4 weken extra aandacht aan uw sector communicatie. Je kunt betrokken worden bij onderhandelingen en discussies en bedolven worden onder paperassen. Ruim voldoende tijd in voor familie.

WATERMAN

Als je bereid bent en in staat om flexibel te zijn dan zul je elk probleem overwinnen. Miscommunicatie dreigt een eind te maken aan vriendschappelijke relaties. Verspreid geen geruchten, al zijn ze nog zo verbluffend.

VISSEN

Als zelfvertrouwen, enthousiasme en energie toenemen, is het moment gekomen om plaats te nemen in de schijnwerpers. Je zult gemotiveerd zijn om resultaten te boeken en zult worden opgemerkt in zowel betaald als onbetaald dienstverband.

