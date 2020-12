Wel winkelen, maar niet uit eten?

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Maastricht, Groningen... Geen stad ontkwam aan deze uit de VS overgewaaide koopjeschaos. Ondanks het feit dat winkeliers hun best deden best om de drukte in zo soepel mogelijke banen te leiden, was het in steden en winkelcentra een drukte van jewelste. Veel Belgen gingen ook op jacht in de Nederlandse steden, omdat alle niet-essentiële winkels in België gesloten zijn. Denk aan kleding- en meubelzaken, juweliers en speelgoedwinkels.

Horeca

Dat het onmogelijk was om de drukte te overzien en 1,5 meter afstand te houden, was overduidelijk. En dat terwijl horecaondernemers half oktober hun zaak moesten sluiten wegens de toename in het aantal besmettingen. Zij pleiten al weken dat het voor hen wel degelijk mogelijk is om de coronamaatregelen te handhaven en veilig te kunnen werken.

Horecaondernemer Daan Smeltzer vertelde aan RTVUtrecht dat hij Black Friday ziet als een dikke middelvinger naar de horeca. Je ziet hordes mensen door de stad lopen en wij mogen slechts met een mondkapje een kop koffie via een raam verkopen. „Stuitend’, aldus Smeltzer.

Praat mee

Had de overheid beter van tevoren aanvullende maatregelen moeten treffen? Of had Black Friday helemaal verboden moeten worden? Praat mee op onze Facebook-pagina!