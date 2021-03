’De lockdown verloste mijn dochter (9) van pesters, nu wil ze niet meer naar school’

door Yara Hooglugt

Met gemengde gevoelens stuurt VROUW-lezeres Lily haar dochter (9) tegenwoordig naar school. Hoewel ze blij is dat de scholen weer open zijn, ziet ze ook de angst voor pesterijen bij haar dochter terugkomen. De lockdown deed haar eigenlijk wel goed en zonder zich zorgen te hoeven maken om nare opmerkingen van klasgenoten, bloeide ze juist op.

„Tijdens de tweede lockdown was mijn kind rustiger en vrolijker dan ik haar in tijden gezien heb”, vertelt Lily. „Ze zocht meer toenadering tot het gezin, volgde ogenschijnlijk zonder veel moeite haar lessen en leek school echt leuk te vinden. Toen ze hoorde dat ze weer naar school ’mocht’, sloeg haar stemming direct om. Ze trok zich terug en is sindsdien weer steeds angstiger geworden.”

„Vóór de lockdown werd ze namelijk gepest op school en terugkeer naar diezelfde klasgenoten, betekent weer een terugval in die oude routine die voor haar zo vreselijk naar is. Ze blijft liever gewoon thuis, zegt ze tegen ons, dan dat ze weer naar school moet. Ze heeft zelfs al gevraagd of zij niet gewoon online lessen kan blijven volgen. Ik wil haar zo graag helpen, het doet me vreselijk pijn haar zo te zien.”

Angst en onveiligheid

Mirelle Valentijn, voorzitter van Stichting Omgaan met Pesten, weet dat het verhaal van Lily’s dochter niet op zichzelf staat. „Ik ken veel meer situaties zoals die van dit meisje. Het gaat hierbij om kinderen die tijdens de lockdown even verlost waren van pesterijen op plekken waar ze vaak waren, zoals de school of sportvereniging, en daardoor de rust en ruimte vonden om te ontspannen en tot zichzelf te komen. Nu deze kinderen weer naar school gaan, zijn gevoelens van angst en onveiligheid terug.”

Praat met de school

De eerste stap, en wat Valentijn betreft ook de belangrijkste, is een gesprek aangaan met de school. „Ik weet natuurlijk niet of de school in deze specifieke situatie al op de hoogte is, maar als dat nog niet het geval is, raad ik Lily aan om een gesprek aan te vragen. Praten over pesten is namelijk het enige wat helpt. Als je niets doet, stopt het niet. Wees je er wel van bewust dat je kind helemaal niet zo gemotiveerd is om de zaak actief aan te pakken met een leraar of vertrouwenspersoon, omdat hij/zij angstig is dat de pesterijen daardoor alleen maar erger worden. Neem hem/haar daar daarom in mee en vraag vooral wat hij/zij in zo’n gesprek zélf nodig heeft.”

Te hoog stressniveau

Hoewel de verantwoordelijkheid voor een oplossing en het bieden van een veilige omgeving bij de school ligt, is er ook een aantal dingen die je zelf kunt doen voor en met je kind, vervolgt Valentijn. „Zijn/haar stressniveau is waarschijnlijk torenhoog en je kind is in een continue staat van alertheid. Om een positieve invloed uit te oefenen op die angstgevoelens en je kind op de korte termijn te helpen ontspannen, kun je hem/haar begeleiden in het ’anders voelen, anders denken en anders doen’.”

Samen ontspannen

„Ten eerste ’anders voelen’ door samen met hem/haar te ontspannen. Dat kan op een actieve manier, zoals door te sporten, een rondje te fietsen of een andere activiteit te ondernemen die hij/zij leuk vindt. Ook kun je voorstellen een paar ontspanningsoefeningen te doen, zoals buikademhalingsoefeningen, yoga of mindfulness voor kinderen. Die haal je zo van internet.”

Weg met niet-helpende gedachten

„Je kind anders leren denken kun je doen door niet-helpende gedachten te benoemen. Kinderen die gepest worden denken vaak ’Je zal zien dat het weer gaat gebeuren’, of ’Als ik naar de juf stap, wordt het erger’ of ’Straks begin ik weer te huilen’. Je kunt je kind vragen naar zijn/haar gedachten en samen ontdekken of dit gedachten zijn waar hij/zij daar rustiger van wordt, of dat de angst daar eigenlijk alleen maar groter van wordt. Vervolgens ga je samen op zoek naar helpende gedachten: ’Als ik me vervelend voel, stap ik naar het vriendinnetje dat ik vertrouw’, bijvoorbeeld.”

Situaties voorbereiden

„Tot slot kun je je kind handvatten geven om anders te leren handelen. Je kunt samen met hem/haar brainstormen over situaties die zich in de toekomst misschien gaan voordoen, en wat zijn/haar reactie dan zou kunnen zijn. Dit kun je zo aanpakken: ’Weet je nog, toen die klasgenoot die opmerking maakte en jij je heel naar voelde? Als dat weer gebeurt, wat ga je dan zeggen? En naar wie ga je toe?’. Op deze manier maak je samen plannetjes om sterker te kunnen reageren en steviger in de schoenen te staan. Een gepest kind denkt vaak dat pesterijen hem/haar overkomen en dat hij/zij geen invloed kan uitoefenen op het gedrag van pesters. Als ze ontdekken dat een andere houding en een andere reactie de pesters geen succeservaring oplevert, en dat ze daardoor misschien wel afdruipen, kan dat een groot positief effect hebben op ze.”