Daghoroscoop 31 augustus

VANDAAG JARIG

Liefde is belangrijk voor u, dat was, is, en blijft zo en het komend jaar zullen uw liefde- en sociale leven nog nauwer met elkaar verweven zijn dan weleer. U zult meer gefocust zijn op anderen en uw omgangsvormen zullen overtuigend zijn. U zult daardoor ook populairder worden dan voorheen.

RAM

De communicatie met anderen kan vandaag uitzonderlijk zijn. Gebruik dit moment om te horen wat andere mensen te zeggen hebben. U zult verbaasd zijn over de hoeveelheid praktische, exacte en waardevolle kennis die u kunt opdoen.

STIER

Met collega’s of klanten kan spanning ontstaan. Ga voorzichtig te werk, zeker als u vindt dat iemand zaken wel heel ernstig neemt of uw tijd verspilt met onbelangrijke details. Denk er eens over na om voor uzelf te beginnen.

TWEELINGEN

Anderen kunnen in de stemming zijn om middelen en kennis met elkaar te delen waardoor een groepsproject effectief tot stand kan komen. Zorg na een druk weekend voor afwisseling en concentreer u op iets nieuws.

KREEFT

Geld kan van uw bankrekening wegvloeien tenzij u een sterke wilskracht aan de dag legt. Uw optimisme en vertrouwen op financieel gebied kunnen door sombere voorspellingen onderuit worden gehaald. Maak verhuisplannen.

LEEUW

Zakelijk en toegewijd zijn is uw motto voor vandaag. Het is belangrijk om op details te letten. Streep naarmate uw bezigheden vorderen onderwerpen van uw lijst zodat u een tevreden gevoel krijgt. Maak een ommetje rond lunchtijd.

MAAGD

U kunt het antwoord krijgen op een vraag die u nog niet hebt gesteld. Ook al is het niet wat u zou willen horen, kan het wel iets duidelijk maken. Thuis kunnen moeilijkheden ontstaan met niet verwante lieden met wie u uw leven deelt.

WEEGSCHAAL

U bent populair bij mensen van vroeger die nu contact met u willen zoeken. Doe niet moeilijk en geniet van deze periode. Herinneringen ophalen kan heel onderhoudend zijn. Eén persoon kan uw speciale aandacht opeisen.

SCHORPIOEN

U kunt door luiheid worden overvallen maar dat zal geen probleem zijn als u vorige week uw best hebt gedaan. Het kan u aan gezond zakelijk inzicht ontbreken. Journalisten zullen merken dat hun productiviteit toeneemt.

BOOGSCHUTTER

In de pauze van een gevecht kunnen verwijten de sfeer verder vertroebelen. Het kan te maken hebben met een juridische situatie of met investeringen. Papieren die op orde zijn of archiefstukken kunnen de zaak redden.

STEENBOK

Uw voornaamste zorg zal uitgaan naar de vraag of het geld in ruime mate binnen blijft komen of beduidend minder wordt. Uitgaven zullen toenemen, maar het goede nieuws is dat er spoedig weer geld zal arriveren.

WATERMAN

Het gevoel dat u weer meedoet aan het spel zal u een opgewekt gevoel bezorgen. Met een nieuwe, frisse houding maakt u nieuwe vrienden. Netwerken zal u goed afgaan als u efficiënt communiceert. U kunt nog veel leren.

VISSEN

Broed kleine en grote plannen uit en zie geen details over het hoofd. Geef geen geld uit aan extravagante zaken. Een kwaal die voor enig ongemak begint te zorgen moet nu zo spoedig mogelijk professioneel worden onderzocht.