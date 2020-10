Daghoroscoop 17 oktober

VANDAAG JARIG

Als u 2018 en 2019 goed bent doorgekomen qua fysieke en geestelijke gezondheid, bent u een kanjer en verdient u applaus. Goed gedaan! 2020 was een stuk makkelijker en 2021 wordt vrolijker en zorgelozer dan dit jaar. Van belang is uw nieren en heupen te ontzien, evenals de onderrug.

ZONDAG JARIG

Focus komend jaar vooral op huis en gezin, gezondheid en werk, seks en plezier. U kunt veel genoegen proeven door te reizen, een studie te volgen of u in filosofie te verdiepen. Met Neptunus als waker over uw welzijn zult u meestal goed reageren op spirituele technieken als meditatie en reiki.

RAM

Het zou ideaal zijn om dit weekend uw ideeën uit te wisselen met vrienden. Laat uw geest stimuleren en enthousiasme opwekken. In een vriendelijke omgeving komen slimme gedachten tot bloei. Leg een ruzie snel bij.

STIER

De vooruitgang die een partner boekt zal ook op u afstralen. Vergeet niet om lof en erkenning uit te spreken voor iemand die een moeilijke prestatie levert of succes boekt. Een prijs of iets soortgelijks moet misschien worden gedeeld.

TWEELINGEN

Binnen uw bedrijf kan zich een mogelijkheid voordoen uw carrière een andere richting te geven. Dat zal u in staat in stellen iets nieuws te beginnen zonder een groot risico te moeten nemen. Veranderingen zullen u goed bevallen.

KREEFT

Besteed wat tijd aan een humanitaire zaak als u dat niet al doet. Het zal een dimensie toevoegen aan uw identiteit terwijl u zich vaardigheden kunt eigen maken die een extra bonus zullen zijn in andere aspecten van uw leven.

LEEUW

Zorg ervoor dat u een gezonde afstand bewaart tussen gezamenlijke financiën en gokken. Laat u niet verleiden tot een project dat snelle rijkdom belooft of een té mooi scenario. Een goed-gecalculeerd risico kan vruchten afwerpen.

MAAGD

Goede vrienden kunnen voor een gedenkwaardig weekend zorgen. Voor een partner die zich niet optimaal voelt zal een dag plezier en gelach een goed medicijn zijn. Wees matig met alcohol anders raken herinneringen vertroebeld.

WEEGSCHAAL

De uitspraak dat bloed dikker is dan water kan dit weekend bevestigd worden als geld of bezit voor een probleem zorgen. Een volwassen kind dat weer thuis komt wonen kan voor onvrede zorgen, maar vervolgens ook plezier.

SCHORPIOEN

Nog jong kunt u voor de eerste keer verliefd worden. Artiesten krijgen nieuwe ideeën. Nieuwe vrienden kunnen u de ogen openen voor constructieve mogelijkheden. Laat enthousiasme u echter niet verleiden tot onvoorzichtigheid.

BOOGSCHUTTER

Doe onderzoek naar niet alleen uw fysieke gezondheid, maar ook uw emotionele en spirituele welzijn. Het is tijd voor een rustig weekend zonder al te veel nadenken. Installeer u voor de tv of kies voor yoga.

STEENBOK

Iemand die u pas hebt ontmoet kan u introduceren bij mensen die zullen bijdragen aan uw zelfbeeld. Blijf ook in contact met oude vrienden. Een nieuwsgierige buurman kan u proberen af te luisteren, dus houd privégesprekken discreet.

WATERMAN

Harde werkers zullen zichzelf willen belonen; geld uitgeven aan persoonlijke genoegens tegen niet al te hoge kosten is te rechtvaardigen. Stel een grote aankoop echter voorlopig uit, ook al kunt u zich die misschien veroorloven.

VISSEN

Wees niet bang om van mening te veranderen als het om een belangrijk besluit gaat. Denk logisch en rationeel na om niet in een ongewenste positie terecht te komen. Voorkom dat uw energie verdwijnt als sneeuw voor de zon.