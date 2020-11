’Mijn man vindt zichzelf te klein geschapen’

Lieve Sabine, mijn vriend is heerlijk in alle opzichten. Hij ziet er leuk uit, hij is lief, heeft een goede baan, is vriendelijk tegen iedereen en hij is helemaal weg van mij. En toch schort er wat aan: hij is namelijk onzeker over het formaat van zijn piemel. En hij denkt dat ik hem te klein geschapen vind, omdat ik niet klaarkom als we vrijen. Maar ik kán nou eenmaal niet klaarkomen door alleen penetratie. Nooit. Dus ook al zou hij een jongeheer van 25 centimeter hebben, dan nóg lukt dat niet.

Maar ik krijg hem dat dus niet aan zijn verstand gepeuterd. Hij had ooit een vriendin die hem heeft gezegd dat ze zijn geslacht te klein vond, en sindsdien heeft hij er een complex over. Hij zei al voordat wij ooit seks met elkaar hadden dat ik me er niet te veel van moest voorstellen. Dus seks is wat hem betreft niet echt een verrijking van onze relatie. En dat terwijl ik juist zo’n behoefte heb aan dergelijke intimiteit. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen…

Sabine: „Wij vrouwen kunnen ons er soms weinig bij voorstellen, maar op een of andere manier doet de grootte van de piemel er voor de man vaak meer toe dan voor de vrouw. Nou heb ik Anouk weleens op televisie horen verklaren dat ze mannen met minder dan 23 cm resoluut de rand van het bed wijst, maar verder ken ik weinig vrouwen die klagen over de piemel van hun kerel.”

„Wat wel heel onaantrekkelijk is, is een onzekere houding en die bespeur ik natuurlijk wel in jouw verhaal. Want ik neem aan dat hij weet dat jij, net als zoveel andere vrouwen, een andere vorm van stimulatie nodig hebt om een orgasme te bereiken? En als jouw orgasme zo belangrijk voor hem is, dan zou hij zich daarop wat meer kunnen focussen. Ik weet ook niet wie de achterlijke term ’voorspel’ heeft bedacht. Waarschijnlijk een man. Want voorspel voor wat? Voor de penetratie? Alsof dat het hoofdgerecht op het seksmenu is. Wat mij betreft in ieder geval niet. Maar omdat mannen door het kijken van (teveel) porno dénken dat vrouwen het beste klaarkomen door penetratie, ervaren ze dat inmiddels wel als de norm.”

„Rondvraag binnen onze vrouwaanhang leerde me jaren geleden al dat meer dan 75% van de vrouwen niet klaarkomt door slechts vaginale stimulatie. Dus misschien zou je dat eens aan je vriend kunnen vertellen? Ik hoop dat je hem kunt overhalen om toch weer wat vaker intiem met jou te zijn. Seks is vaak zo leuk en kan zo’n mooie verbinding zijn. Op lichamelijk maar meer nog op emotioneel vlak. Ik wens je veel succes!”

Heb jij ook een vraag voor ’Lieve Sabine’? Stel die dan hier anoniem!