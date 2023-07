Praat mee: ’Vulgair’ dansen bij Zomercarnaval in Rotterdam verboden, terecht?

„Het is ten strengste verboden op enige wijze aanstootgevend gedrag te vertonen”, aldus de organisatie van het Zomercarnaval. Alle dansstijlen die ’mogelijk als provocerend worden ervaren, vooral als ze seksuele bewegingen bevatten’, zijn niet toegestaan. Bubbling is zo’n stijl wat volgens de organisatie niet kan, omdat twee of meer personen tegen elkaar aan dansen en soms met hun onderlichamen tegen elkaar aan schuren.

Familiefeest

„Het is een familiefeest waar kleine kinderen komen”, zegt Eva van der Vegt, directeur van Rotterdam Unlimited Zomercarnaval, tegen RTV Riijnmond. Ze willen klachten over aanstootgevend gedrag voorkomen. Ze benadrukt dat het vooral om een oproep aan de deelnemers gaat en niet zozeer om keiharde regels. „We doen een beroep op het goed fatsoen. Op normen en waarden.”

Racistisch

Belangenorganisatie Nederland Wordt Beter vindt dat het reglement delen van de Caribische cultuur verbiedt. „Over de hele wereld vieren mensen een vorm van carnaval, bijvoorbeeld op Kaapverdië en Rio de Janeiro. En nu zeggen mensen die geen kennis hebben van de culturele historie van het feest dat onze vorm van expressie vulgair en ordinair is. Dat is een typische Europese reflex”, vindt Natascha Slagtand van Nederland Wordt Beter.

Koloniaal

Met name het bubbling-verbod schiet bij Slagtand in het verkeerde keelgat. „In dit herdenkingsjaar willen we met de excuses van de Nederlandse regering en de koning voor het slavernijverleden vooruitkijken naar de toekomst. Achter de schermen werken heel veel mensen hieraan, en zo’n verbod voelt alsof we teruggeworpen worden naar het koloniale tijdperk van de slavernij.” Volgens Nederland Wordt Beter had de gemeente in moeten grijpen. „De gemeente is trots op het feest met ’kleuren en cultuur’. Toch gaat ze ermee akkoord dat een commerciële organisatie de oorspronkelijke cultuur en ziel uit het carnaval elimineert onder het mom van ’fatsoen’.”

Alcohol

De gemeente Rotterdam beperkt de alcoholverkoop tijdens het Zomercarnaval. Gekoelde alcoholische dranken mogen niet verkocht worden. Per persoon mag je maximaal één ongekoeld zwak alcoholisch drankje kopen, maar dit mag je niet op straat opdrinken.

Geschrokken

De organisatie geeft in een statement op hun website aan geschrokken te zijn van alle reacties op de aangescherpte regels van dit jaar. „Wij willen graag benadrukken dat ons beleid niet bedoeld is om creatieve expressie te beknotten of culturele dansvormen te censureren. Integendeel, we moedigen alle deelnemers aan om hun culturele rijkdom te laten zien op een manier die respectvol is naar elkaar en het brede publiek. We willen samen blijven werken aan een inclusieve viering van culturele diversiteit en een sfeer van saamhorigheid tijdens Zomercarnaval Rotterdam.”

Reacties

Brenda vindt het verbod op ’vulgair’ dansen het begin van het einde.

Robin vraagt zich af of de tango dan nog wel mag.

En Imane vindt dat dans niet beperkt moet worden met regels.

