Internationale Vrouwendag: van grapjes over okselhaar tot strings borduren

Wat is Internationale Vrouwendag?

Volgens Platform Internationale Vrouwendag strijden vrouwen nog steeds voor gelijkwaardige beloningen in het werkveld en zouden ze beter vertegenwoordigd moeten worden in de kunst- en sportwereld. Ook zouden vrouwen meer verantwoordelijkheid moeten krijgen in de politiek en er moet meer aandacht komen voor de digitale vrijheid van vrouwen. Het laatste aandachtspunt is dat vrouwen meer mee mogen beslissen over hun eigen gezondheid. Daarom worden er op 8 maart activiteiten georganiseerd, voor en door vrouwen, om een eigen steentje bij te dragen aan vrouwenemancipatie. Het thema van dit jaar, solidariteit - de kracht voor verandering, gaat over de rol van mannen in vrouwenemancipatie en hoe zij (de mannen) gelijkwaardigheid als einddoel moeten hebben.

Vrouwen in het Rijksmuseum

Om meer te leren over de vertegenwoordiging van vrouwen in internationale kunst en musea kun je op 8 maart naar het Rijksmuseum. Daar vertellen experts op het gebied van vrouwengeschiedenis en kunst over vrouwen in musea en hoe meer vrouwen gerepresenteerd kunnen worden. Het Symposium Women in the Museum gaat over de rollen en perspectieven van vrouwelijke kunstenaressen. Het Symposium is vandaag in het Rijksmuseum te bezoeken van 9:30 uur tot 18:00 uur. Kaartjes zijn beschikbaar op Rijksmuseum.nl.

Documentaire Sisterhood

Vanavond is er ook kijkvoer op Internationale Vrouwendag. In de documentaire Sisterhood, van 2Doc, gaat filmmaker Sophie Dros in gesprek met vier uitgesproken dertigers en vijf jonge meisjes. Ze bespreken de dagelijkse confrontaties waar zij als vrouw of meisje mee te maken krijgen. De documentaire is te zien op 2doc.nl.

Theatershow Damn, Honey

Vanavond om 20:00 uur kun je de show Damn, Honey bekijken in het DeLaMar theater, in Amsterdam. De show gaat over de misverstanden van vrouw-zijn en van feminisme. Met grapjes over okselhaar en tepelkwastjes. Damn, Honey is van origine een podcast van Marie Lotte Hagen en Nydia van Voorthuizen. De twee vormen een schrijversduo met boeken als ‘Shit, waar je als vrouw mee moet dealen - het handboek’ en ‘Yes baby, alles wat je moet weten als je jong bent, maar waar niet over wordt gepraat’. Vanaf vandaag staan ze vijf keer met deze show in theaters door heel Nederland. Kaartjes zijn te koop via Theater.nl

Masterclass I am Woman

In de masterclass I am Woman wordt onder andere door Annewyke Lodenstein, consultant van seksuele gezondheid, verteld hoe seksueel plezier elke relatie leuker maakt. Vanavond om 20:00 uur kun je de masterclass online volgen. De avond wordt geopend door Zeeuwse DJ Lisa Louise. Je kan je gratis inschrijven via iamwoman.zeeland@gmail.com.

Filmfestival Assen

Het jaarlijkse filmfestival in Assen staat dit jaar in het teken van vrouwen vóór en achter de camera. Het festival is te bezoeken van 11 maart tot en met 13 maart. Op het festival worden vrouwen uit verschillende hoeken en culturen van de wereld belicht. Kaartjes zijn te koop via filmfestivalassen.nl.

Workshop erotisch borduren

Een paar dagen na Internationale Vrouwendag kun je strings en bondagetouwen leren borduren met Bho Roosterman. Ze wil bewustzijn rondom seksualiteit creëren op een creatieve manier. Op 13 maart kun je de workshop om 14:00 uur met rode oortjes volgen in de Melkweg in Amsterdam. Kaartjes zijn te koop via Ticketmaster.nl.

Tentoonstelling Museum van de vrouw

Op Internationale Vrouwendag kun je ook het Museum van de vrouw bezoeken. Daar staat sinds vorige week de tentoonstelling About me - About you, over vrouwen in kunst. De kunstenaars die aan de tentoonstelling meewerkten hebben zelf ook veel te maken gehad met het thema van dit jaar: solidariteit. Ze nemen dit mee in de tentoonstelling en belichten kunst, schilderijen en beelden van vrouwen. De tentoonstelling staat tot 13 maart in de Limburgse stad Echt. Meer informatie is te lezen op museumvandevrouw.nl.

Audiotour Utrecht

Universiteit Utrecht organiseert vandaag een audiotour door de stad. Tijdens een stadswandeling kun je met je oortjes in luisteren naar verhalen van wetenschappers over onze ‘vergeten koningin’ Hortense de Beauharnai, en de eerste zwarte vrouw die in Utrecht afstudeerde als arts. De audiotour is vanaf 8 maart zelfstandig te beluisteren via Soundcloud en Spotify. Dus als je er vandaag geen tijd voor hebt, kun je aankomende weken altijd nog luisteren. Of je luistert het vanaf de bank wanneer het jou uitkomt.

Vrouwen Carwash

Op Internationale Vrouwendag besluit autowasstraat Loogman in Amsterdam voor één dag alleen vrouwelijke medewerkers aan het werk te zetten. Dit doet Loogman om de vrouwen een ereplekje te geven. Vrouwen van verschillende vestigingen vormen vandaag het team. Als je auto aan een wasbeurt toe is kun je een bezoekje brengen aan Van Marwijk Kooystraat 10 en dan begroeten de vrouwen je daar. Meer informatie staat op de webiste, Loogman.nl