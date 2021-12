Frédérique (52) runt een hotel: ’Traditionele rolverdeling is bij ons ver te zoeken!’

Hotel

„Ik ben directeur en eigenaar van landgoedhotel Villa Vennendal. Ik zet de grote lijnen uit en ik ben verantwoordelijk voor de medewerkers, maar ook voor marketing en HR. Verder zorg ik ervoor dat het er allemaal mooi uitziet, dat vind ik heel leuk om te doen. Alles onder de kapstok van ons concept ’nostalgie met een knipoog op de Veluwe.’

Koert heeft de technische- en financiële zaken op zich genomen. Koken is zijn hobby, dus de keuken is zijn verantwoordelijkheid. We sturen beiden aan op strategisch en operationeel gebied en met onze hotelmanager zorgen we ervoor dat alles in goede banen loopt.

We maken echt volle weken, maar de ene week is het 70 uur en de andere week 30. Het is afhankelijk van de drukte van het hotel. De werkzaamheden zijn dynamisch en heel divers, dat is het leuke. Als je werk doet waar je hart ligt, dan voelt dat niet als werken. Het voelt als leven.

Familiebedrijf

Over ons familiebedrijf heb ik de familieroman Thuis in het grote huis geschreven. Mijn opa en oma hadden tijdens de oorlog twee melkwinkels in Amsterdam. Omdat ze in 1943 voedseltekorten aan zagen komen, hebben ze hun winkels verkocht. Ze wilden van dat geld een stuk grond kopen op de Veluwe om een vakantieverblijf op te bouwen voor na de oorlog.

Met de trein onderweg naar een bezichtiging in Putten viel mijn opa in slaap. Hij werd wakker in Nunspeet, zag de villa die daar te koop stond en is gaan kijken. In 1946 werden de deuren voor het eerst geopend voor gasten. Begin jaren zeventig hebben mijn ouders het overgenomen, en sinds een aantal jaar ben ik trotse eigenaar. Daar gaan wel wat verhalen aan vooraf!

Mijn dochters werken geregeld mee in het hotel. Ze doen het hartstikke goed in de bediening en de huishouding. Het zou leuk zijn als zij ooit het hotel willen overnemen, maar alleen als ze het zelf willen: het is niet ons doel. Eerst moeten ze de tijd krijgen om te bedenken wat ze zelf leuk vinden, om te studeren en de wereld te ontdekken.

Samen werken

Koert is twee jaar geleden bij het hotel gekomen en ik vind het heerlijk om samen te werken, het ging heel natuurlijk. We werken veel samen, maar doen ook veel binnen onze eigen verantwoordelijkheden. We rijden vaak samen naar het hotel, dat duurt ruim een half uur. We praten thuis nauwelijks over het hotel, maar in de auto bespreken we onze plannen of nemen we de dag door. We hebben beiden een eigen kantoor in het hotel, maar als er iets is, lopen we zo naar elkaar toe.

Crisis

Door corona moeten we continu schakelen. Elke keer als er een persconferentie aankomt, bedenken we: wat nu? Tijdens beide lockdowns zijn we dicht geweest, nu weten we het niet. Ons doel is een vol hotel met tevreden gasten, dus die lockdowns doen pijn aan mijn hart.

Elke generatie in onze familie heeft een crisis gekend en corona is de volgende. Zo’n crisis kan ook energie geven, want het lukt ons keer op keer om alles te regelen en door te gaan. Dat is een prestatie op zich. Het hoort bij ondernemer zijn.

Geld

Sinds we getrouwd zijn, zetten we onze salarissen op een rekening en daar doen we alles mee. Het maakte nooit uit wie er meer of minder verdiende of wie wat betaalde, ook al was dat meestal vrij gelijkwaardig. Nu al helemaal, omdat we alles samen verdienen.

Ik heb van huis uit wel meegekregen: zorg altijd dat je jezelf redt financieel. Dat geef ik door aan mijn meiden. Dan kun je op eigen benen staan en ben je niet afhankelijk. Ik heb ervoor gezorgd dat ik altijd een eigen inkomen had. Dat vind ik belangrijk.

Huishouden

Een keer per week komt een huishoudster bij ons, dus het echte poetsen hoeven wij niet te doen. Degene die als eerste thuis is, begint vaak met koken. Ik stofzuig af en toe. We doen de was samen. Als er klusjes zijn, kijken we gewoon naar wie van ons zin en tijd heeft. Koert doet vaker de technische klusjes, maar ik verwissel net zo makkelijk een lampje of haal de kerstboom op als dat moet gebeuren. De traditionele rolverdeling is bij ons ver te zoeken!

Onze dochters zijn zestien jaar. Deze leeftijd vraagt weer wat anders van ons als ouders dan toen ze klein waren. Ik vind het fijn om daar aandacht aan te besteden. Elke avond ga ik met de meiden en de hond een half uur wandelen. Dan hebben we leuke gesprekken over de dag en wat we hebben beleefd. We eten bovendien bijna altijd samen met het gezin in de avond. Ik vind het belangrijk om momenten met elkaar op te zoeken en met elkaar in verbinding te blijven.”

