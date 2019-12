Daghoroscoop 12 december

VANDAAG JARIG

Van nature neemt u graag enig risico, maar in 2020 zult u meer behoudend zijn op financieel gebied en op safe spelen. U zult niet voor de snelle winst gaan, maar voor welstand op lange termijn. Er rust zegen op zaken. Bent u in 2018 verhuisd, dan zal daarvan in 2020 niet opnieuw sprake zijn.

RAM

U staat aan de vooravond van een constructieve periode. Benader problemen realistisch en zet een rem op uw neiging tot verspillen en gulheid. Een geschikt moment om geld op een spaarrekening te zetten of te beleggen.

STIER

Achter een vriendelijk en genereus uiterlijk kan een rancuneus innerlijk schuil gaan. Accepteer geen compromis als het om uw eigen waarden gaat in een poging anderen tegemoet te komen. Durf assertief te zijn en vervolgens meegaand.

TWEELINGEN

De huidige kosmische invloed zou gunstig voor u moeten zijn. U kunt iets bijzonders voor elkaar krijgen als u over genoeg zelfdiscipline beschikt. Iets waarop u uw zinnen hebt gezet kan binnen handbereik komen.

KREEFT

U bent een zorgzaam mens maar soms niet opgewassen tegen de realiteit van het leven. Let liever op uw eigen carrière dan u druk te maken over die van naasten. Blaas een artistiek talent dat u verwaarloosd hebt nieuw leven in.

LEEUW

De komende paar weken zijn geschikt om uw operatiebasis een structurele opknapbeurt te geven. De trend is veelbelovend en u zult dan ook de nodige vooruitgang boeken. Alles wat u nu onderneemt wordt gesteund door de planeten.

MAAGD

De wijd open horizon kan lokken, dus trek er als het enigszins mogelijk is, op uit. Probeer het patroon van de dag te doorbreken als routine u tegenhoudt, al is het maar om de dingen in een andere volgorde te doen.

WEEGSCHAAL

Er ligt een periode van positieve daden en avonturen in het verschiet. Met de juiste mix van optimisme en voorzichtigheid kunt u vorderen met een plan of project. U bent nu in staat zaken af te wikkelen zonder hulp van derden.

SCHORPIOEN

De communicatie met uw partner kan haperen als u probeert een probleem te analyseren. Oefen geduld en let op uw emoties die de sleutel kunnen zijn tot de oplossing. Haal plannen nog eens door de molen als zaken stagneren.

BOOGSCHUTTER

U bevindt zich in een positieve periode nu de kosmos zich achter al uw inspanningen opstelt. Als een tegenvallende situatie niet ten goede gekeerd kan worden ligt er iets beter op de plank. De wens op reis te gaan wordt sterker.

STEENBOK

Wees tevreden met uzelf, wie u bent is voor iedereen duidelijk. Leg, nu het goed met u gaat, uw toekomstplannen weer eens onder de loep. Misschien houdt u vast aan een jeugddroom die geen echte rol meer in uw leven speelt.

WATERMAN

Houd gedachten en plannen voor uzelf. Een uitstekend moment om als vrijwilliger op te treden voor een goed doel of te collecteren voor de behoeftigen. U weet van doorzetten, dus u zult niet stoppen voor de klus is geklaard.

VISSEN

Discussies kunnen op niets uitdraaien, maar u krijgt wel een beter inzicht in de mensen met wie u zaken doet. Misschien kunt u uw routine vereenvoudigen. Begin met het opruimen van paperassen en deel uw kantoor efficiënter in.

