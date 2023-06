Judith heeft een hersentumor: ’Ik word elke nacht wakker van de honger’

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

„Ik wil verantwoordelijk zijn voor mijn eigen geluk. Daarom bedenk ik elke dag waar ik dankbaar voor ben en kies ik ervoor om mijn beperkingen te accepteren. Dat is soms moeilijk, maar helpt mij enorm. Het bespaart me veel frustraties en maakt me een prettiger mens.

Verder probeer ik zo gezond mogelijk te leven. Ik eet gevarieerd en beweeg elke dag. Doseren is ook erg belangrijk voor mij; ik raak immers snel uitgeput en moet kiezen waar ik mijn energie in stop. De focus ligt vooral op wat ik kan en niet op wat ik wil. Die mentaliteit is de uitkomst van een lang proces van acceptatie en aanpassing. Soms is het nog steeds lastig, zeker met een eigen communicatiebedrijf waarvoor altijd wel iets te doen is.”

Hoe beïnvloedt de tumor jouw leven?

„Mijn tumor zit precies op de verbinding hypofyse-hypothalamus. Dat is een deel van de hersenen dat onder andere je zicht, slaapritme, hormoonhuishouding, vochthuishouding en autonoom zenuwstelsel reguleert. Ik moet zo’n vijfentwintig keer per etmaal plassen, kan al jarenlang niet meer goed slapen en doordat ik geen zon kan verdragen, leef ik letterlijk in de schaduw van mijn vroegere zelf.

Hoe het voelt om klachtenvrij te leven, weet ik niet meer. Het lijkt me geweldig om vol energie wakker te worden en het gevoel te hebben dat je de wereld aankunt.”

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„De tumor tast mijn verzadigingsgevoel aan, waardoor ik eigenlijk altijd honger heb. Daarom moet ik om de twee tot drie uur eten. Ja, óók ’s nachts. Een wekker hoef ik daar niet voor te zetten; ik word vanzelf wakker van het hongergevoel. Ik kan niet anders dan daarnaar luisteren, anders word ik helemaal draaierig.

Dat betekent echter niet dat ik allemaal troep naar binnen werk; ik houd ’t wel gezond. Ik ontbijt met een cracker met avocado en een gekookt eitje en eet twee uur later een rijstwafel met banaan. Ik lunch vaak met een salade met vis en tussendoor gun ik mezelf havermout of een eierkoek. Met het avondeten ga ik voor veel groenten, maar ik eet vrijwel altijd noten of een kop verse soep vooraf. En tuurlijk, af en toe eet ik ook wel eens een taartje of lekker frietje.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Vroeger vond je me onder andere op de tennisbaan, surfplank en in hardlooptenue. Dat is helaas te intensief voor me geworden. Ik probeer nog steeds elke dag te bewegen, maar houd ’t nu bij rustigere activiteiten zoals pilates, yoga, wandelen, fietsen en zwemmen.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Nog zoiets, mijn thermostaat doet het niet. Ook dat wordt geregeld door de hypofyse-hypothalamus. De kans dat je me aantreft met een knalrood hoofd en koude washandjes tegen mijn gezicht, is dan ook groot. Alcohol drink ik om die reden niet; dat verergert de klachten namelijk direct. Natuurlijk is dat jammer. Ik heb nooit veel gedronken, maar mis af en toe best een wijntje bij het eten.

Roken doe ik niet. Ik vind het zelfs knap als mensen dat wel doen; het is zó vies!”

Gebruik je medicijnen of voedingssupplementen?

„Op advies van artsen gebruik ik sinds een jaar een lichte dosis hydrocortison. Dat is een soort milde prednison en erg belangrijk om mijn cortisolwaarde op peil te houden. Door de extreme uitputting was die waarde namelijk erg laag, waardoor mijn hart ermee zou kunnen stoppen. Verder ben ik aan het afbouwen met slaapmedicatie. Ik wil die troep niet meer in mijn lichaam en zit al bijna op nul.

En wat betreft voedingssupplementen: daar heb ik duizenden euro’s aan uitgegeven. Het stond hier ooit, vol met potjes! Dat werd mij aangeraden door orthomoleculaire artsen, welke ik de afgelopen twintig jaar vaak heb bezocht. Na een tijdje wilde ik ook dat niet meer. Nu slik ik alleen nog zink, magnesium, vitamine B en vitamine C.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Gewicht is in mijn ogen geen graadmeter voor gezondheid; ik wil me gewoon goed voelen. Op het moment weeg ik 57 kilo. Dat is prima voor mijn 1 meter 60, maar er zou nog wel ietsjes van af mogen.”

Wat is jouw grootste valkuil?

„Toch dat doseren. Af en toe doe ik net te veel, bijvoorbeeld als ik iets snel wil afmaken op mijn werk of in het huishouden. Daar moet ik dan lang van bijkomen. Meestal komen die momenten niet echt als een verrassing en denk ik van tevoren al: je kunt beter even pauze nemen. Tja, naar je eigen lichaam luisteren blijft een ding.”

Merk je dat je anderen inspireert?

„Ik geef mensen met chronische aandoeningen een stem via mijn podcast Van Spotlights naar schaduw en toch is er licht. Door verschillende verhalen te delen van andere mensen met chronische aandoeningen en de nadruk te leggen op tips om ondanks tegenslagen een gezond en gelukkig leven te leiden, hoop ik zowel mensen met als zonder aandoening te inspireren.

De verhalen zijn voor velen herkenbaar, waardoor ze zich gesteund voelen in hun eigen proces. Ook biedt de podcast inzicht. Als er iets in je hoofd gebeurt, zoals bij mij met de tumor, wordt er namelijk al snel aan een burn-out of iets dergelijks gedacht. Dat is totaal iets anders, dus ik vind het fijn om daar een tegengeluid voor te zijn.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Luister naar je lichaam. Misschien een saai antwoord, maar ik heb zelf ervaren hoe belangrijk dat is. Jarenlang waren doorzettingsvermogen en wilskracht mijn brandstof. Je denkt dat je sterk bent en zo alles aan kan, maar uiteindelijk krijg je toch de rekening. Neem rust wanneer je dat nodig hebt en neem jezelf serieus.”

