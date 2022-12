Daghoroscoop 28 december - Sterrenbeeld Leeuw: Creëer geen problemen!

VANDAAG JARIG

In financieel opzicht kan er komend jaar het nodige gaan veranderen en dat zal tot iets goeds leiden. 2024 ziet er zelfs nog rianter uit. Jouw financiën die de laatste 2 jaar veel aandacht kregen worden minder prominent. De planeten bemoeien zich er niet meer mee; je mag weer zelf aan de bak.

Vrienden kunnen goede ideeën aandragen. De kans bestaat dat je snel moet ingrijpen om gezamenlijk geld veilig te stellen. Een partner kan een plan hebben dat jullie beiden ten goede komt. Een jongere zal blij zijn met een advies van jou.

STERRENBEELD STIER

Je kunt met tegenslag te maken krijgen. Misschien neemt iemand ineens ontslag of wordt een opdracht ingetrokken. Een geheime bewonderaar kan je overdonderen met een liefdesverklaring. Doe er iets aan als je je niet lekker voelt.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Een feestje kan vanavond interessant worden als je boeiende mensen ontmoet of iemand die veel heeft gereisd en leuke verhalen vertelt. Je kunt als een baksteen voor iemand vallen. Sla steeds op als je op de computer werkt.

Bekijk ook: Dít is wat volle maan met jou doet

STERRENBEELD KREEFT

Op een dag als deze kun je je hoofd kwijtraken als het niet vastzat; zeker als je aan 100 dingen tegelijk denkt, behalve aan datgene wat je moet doen. Artiesten kunnen een mooie dag beleven. Geen dag voor een belangrijk besluit.

STERRENBEELD LEEUW

Het zal mensen ontgaan wat je bedoelt als je niet duidelijk bent. Wat je denkt te zeggen kan anders worden begrepen. Creëer geen problemen waar ze niet zijn. In import of export dreigen problemen. Controleer formulieren.

STERRENBEELD MAAGD

Voldoening over jouw werk neemt toe. Ideeën worden goed ontvangen en klanten zijn tevreden. Overweeg met extra inkomsten een schuld af te betalen. Een samenzijn kan je doen besluiten met vrienden met vakantie te gaan.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Kleed je goed als je naar een receptie gaat. Een prima dag voor een koerswijziging in jouw carrière. Zoek het gezelschap van mensen die van je houden en met wie je kunt lachen. Denk erover na wat je van het nieuwe jaar verwacht.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Contact met een artistiek iemand kan je inspireren jouw eigen creativiteit op gang te brengen. Ga naar en tentoonstelling, concert of het theater. Speculeren op de huizenmarkt wordt begunstigd; bekijk advertenties.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Het kan thuis, maar ook op de werkvloer even haperen. Misschien moet je taken eerlijker verdelen. Je kunt worden uitgenodigd voor een ontvangst bij een beroemdheid. Laat je in een jolige bui geen rare uitspraken ontlokken.

STERRENBEELD STEENBOK

Als de kerstdagen je niet de rust hebben gegeven waar je aan toe bent, kun je misschien vandaag even freewheelen, als het zakelijk toch rustig is. Maak er gewoon een luie dag van en reken op succes bij wat je ook onderneemt.

STERRENBEELD WATERMAN

Als je vroeg begint komt er meer uit jouw handen dan verwacht. Misschien kan een schuld sneller worden afgelost. De dag wordt productief als je enthousiasme koppelt aan jouw fantasie. Wees dankbaar voor al het goede in jouw leven.

STERRENBEELD VISSEN

Als je goed verdient kun je er ondanks uitspattingen nog steeds goed voorstaan. Misschien besluit je daarom iets extra te doen voor de mensen van wie je houdt. Organiseer iets voor alleen volwassenen en regel een babysit voor kinderen.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.