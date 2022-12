Premium Het beste van De Telegraaf

Uit de krant Esther (31) stopte met alcohol: ’Ik had een kwade dronk als ik losging’

Door Julia Kroonen Kopieer naar clipboard

Esther vindt het leven zonder drank net zo leuk. „En dat mag de hele wereld weten.” Ⓒ Jean-Pierre Jans

Veel mensen zullen er na de kerstdagen alweer een wandeling naar de glasbak op hebben zitten. En als heel Nederland dit weekend om middernacht de fles champagne opentrekt om het nieuwe jaar in te luiden, lijkt het reuze saai om voor de kindervariant te gaan. Toch weten we inmiddels wel dat veel drinken niet gezond is en het animo om mee te doen met dry january wordt elk jaar groter. Voor Esther ten Hove (31) was een maand te weinig: zij leeft al jaren alcoholvrij. En nee, dat is niet saai.